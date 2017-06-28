Руководителя департамента промышленности Кузбасса отстранили от должности за пьяную драку

"Появилась информация, на которой соседи Карпунькина по даче обвиняют его в нанесении побоев и угрозах. Губернатор Аман Тулеев поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранен от своих обязанностей", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации.

Ранее обращение соседей было размещено на РенТВ и разошлось по интернету. В 9-минутном ролике пострадавшие рассказывают о событиях того дня.

Соседи возмутились тем, что чиновник слишком громко слушает музыку, но диалога не получилось. По словам людей, начальник департамента, его жена и приятель их просто избили.

"Я увидела картину, что стоит мой папа, руки у него за спиной, держит руки, по-моему, Большанин Олег, если я не ошибаюсь, Сергей его схватил за шею руками, душил, коленом в пах были нанесены удары и в это время он кричал ему, что, если об этой драке кто-то узнает, особенно в администрации, если не дай бог у него возникнут какие-то проблемы с работой, я всех вас убью, и вашей дачи просто не будет на месте, — говорит в ролике женщина. — На все наши разговоры Карпунькин реагировал очень агрессивно, он кричал, что он нас всех ненавидит, что мы не даем ему спокойно жить, мы лезем в его жизнь, то не даем ему расслабляться на даче".

По факту происшествия правоохранительные органы уже начали проверку, в ходе которой будут устанавливаться все участники конфликта, а также обстоятельства инцидента, пишет Тайга.инфо.