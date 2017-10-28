Руководство Аэрофлота получило высшую государственную награду Италии.

Заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени Кавалер.
Торжественная церемония состоялась в Посольстве Италии в Москве. Топ-менеджер Аэрофлота удостоен награды "за выдающийся вклад в укрепление российско-итальянских отношений". Орден от имени Президента Итальянской Республики вручил Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.
Джорджио Каллегари,
Заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по стратегии и альянсам:
"Эта награда – большая честь для меня. Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" с гордостью носили мой дед и мой отец, и я рад продолжить семейную традицию. Вся моя жизнь связана с авиацией, и значительная ее часть отдана Аэрофлоту. Работа в ведущей российской авиакомпании дает мне возможность участвовать в развитии российско-итальянских отношений, и я благодарен за высокую оценку моего вклада в укрепление международного сотрудничества, особенно в нынешнее непростое время".
Джорджио Каллегари работает в Аэрофлоте с сентября 2011 года и занимает одну из ключевых позиций: он отвечает за разработку и реализацию корпоративной стратегии. Д.Каллегари внес значительный вклад в досрочное выполнение одной из главных задач Стратегии развития до 2025 года – войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров. По данным влиятельного авиационного издания Airline Business Группа "Аэрофлот" по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку и на 20-е место по выполненному пассажирообороту среди авиаперевозчиков всего мира. Таким образом, Аэрофлот достиг важного стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" - высшая государственная награда Италии, учрежденная в 1951 году взамен старых королевских регалий. Орден присуждается за значительные заслуги перед нацией в области экономики, общественной и гуманитарной деятельности, благотворительности, литературы, искусства. Данной награды (разных степеней) ранее были удостоены всемирно известные деятели, в том числе летчик-космонавт Валентина Терешкова, музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.
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