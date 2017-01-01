Руководство алтайских эсеров предложило депутатам-перебежчикам сдавать мандаты

В связи с переходом 11 депутатов Каменского районного совета из фракции "Справедливой России" во фракцию "ЕР", руководство регионального отделения партии эсеров предложило "перебежчикам" сложить мандаты.
Владислав Вакаев,
руководитель бюро совета регионального отделения "Справедливой России":
К нам массово поступают звонки жителей Каменского района, возмущенных действиями 11-ти депутатов, избранных под флагами "Справедливой России", но перешедших во фракцию "Единая Россия".
Каменцы считают, что их обманули: большинство жителей района голосовало именно за "Справедливую Россию" и именно против партии власти, по вине которой в районе сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. И людям не нравится позиция депутатов, заявляющих о том, полученный на мартовских выборах результат – следствие их личной популярности.
Еще большее недоумение вызывает заявление лидера алтайских единороссов Александра Романенко, который заявил о том, что 11 депутатов-перебежчиков на самом деле хотели идти на выборы под флагом "Единой России". Но по каким-то неведомым причинам не смогли этого сделать. А потом они "обдумано и в полном соответствии со своей идеологией" перешли в партию, на основании жесткой критики которой строили свою кампанию.
Думаю, нужно разрешить это противоречие. Поэтому от лица регионального отделения "Справедливой России" призываю каменских депутатов, перешедших в "Единую Россию", доказать свою способность побеждать под флагами именно этой партии.
Для этого нужно сделать одну простую вещь: сложить свои мандаты и вновь одержать победу на выборах, выдвинувшись от партии власти. Благо, для этого будет прекрасная возможность: 10 сентября 2017 года в единый день голосования большинство алтайских муниципалитетов будет выбирать своих депутатов. Это раз и навсегда снимет вопрос о том, за кого же на самом деле проголосовали жители района год назад.
Напомним, что 15 февраля стало известно, что избиравшийся ранее от "СР" в барнаульскую гордуму, а ныне являющийся депутатом АКЗС Дмитрий Аганов, вступил в партию "Единая Россия". Кроме того, в начале февраля депутат АКЗС Павел Шумихин вышел из фракции "Справедливая Россия" и заявил, что хочет вступить в "ЕР".
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