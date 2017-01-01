Руководство алтайских эсеров предложило депутатам-перебежчикам сдавать мандаты

К нам массово поступают звонки жителей Каменского района, возмущенных действиями 11-ти депутатов, избранных под флагами "Справедливой России", но перешедших во фракцию "Единая Россия".

Каменцы считают, что их обманули: большинство жителей района голосовало именно за "Справедливую Россию" и именно против партии власти, по вине которой в районе сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. И людям не нравится позиция депутатов, заявляющих о том, полученный на мартовских выборах результат – следствие их личной популярности.

Еще большее недоумение вызывает заявление лидера алтайских единороссов Александра Романенко, который заявил о том, что 11 депутатов-перебежчиков на самом деле хотели идти на выборы под флагом "Единой России". Но по каким-то неведомым причинам не смогли этого сделать. А потом они "обдумано и в полном соответствии со своей идеологией" перешли в партию, на основании жесткой критики которой строили свою кампанию.

Думаю, нужно разрешить это противоречие. Поэтому от лица регионального отделения "Справедливой России" призываю каменских депутатов, перешедших в "Единую Россию", доказать свою способность побеждать под флагами именно этой партии.

Для этого нужно сделать одну простую вещь: сложить свои мандаты и вновь одержать победу на выборах, выдвинувшись от партии власти. Благо, для этого будет прекрасная возможность: 10 сентября 2017 года в единый день голосования большинство алтайских муниципалитетов будет выбирать своих депутатов. Это раз и навсегда снимет вопрос о том, за кого же на самом деле проголосовали жители района год назад.