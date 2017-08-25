Руководство единороссов попросило Поклонскую "угомониться"

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Сегодня, 10:53.
Политика

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую попросили умерить свой пыл в борьбе с еще не вышедшим фильмом Алексея Учителя "Матильда".

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru.

По словам собеседника в руководстве одной из парламентских оппозиционных партий, в Госдуме назревает желание дать Поклонской отпор. Это хотели сделать коммунисты, однако руководство ЕР попросило их сдержаться, обратив внимание, что сами коммунисты обиделись бы на фильм, где вольным образом рассказывалось, к примеру, о судьбе Ленина.

В итоге публично против мании Поклонской выступили сами единороссы — депутат Госдумы от ЕР, олимпийская чемпионка Ирина Роднина написала Поклонской в "Твиттере" в ответ на очередную запись про "святого Николая II": "Вообще-то, это он предал Российскую Империю и народ". В ответ Поклонская опубликовала пост, где сообщила, что Роднина "выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства вместе со святой семьей". Роднина отнеслась к ответу Поклонской иронично, а другой депутат Госдумы от ЕР, Оксана Пушкина, написала: "Роднина права".

"Во фракции без восторга восприняли дискуссию между Поклонской и Родниной. Большинство разделяет позицию Родниной, при этом очевидно, что такая дискуссия не добавит политических очков партии. Не надо забывать, что Россия — светское государство. Что касается самой ситуации, то это все уже не смешно, и надо с этим что-то делать", — считает один из собеседников Znak.com во фракции ЕР.

По некоторым данным, с Поклонской уже провели несколько серьезных разговоров многие руководители единороссов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и секретарь президиума Генсовета партии Сергей Неверов. Речь шла о том, что в борьбу против фильма включились религиозные радикалы, которые готовы на поступки экстремистского характера, например ряд кинотеатров получил письма с угрозами сжечь их, если там покажу "Матильду".

Поклонская при этом становится главным медийным лицом борьбы против "Матильды", а значит, публичным лидером религиозных фанатиков.

Публично же руководство партии занимает примирительную позицию: мол, мнение Поклонской — это сугубо частное мнение, во фракции есть и иные точки зрения, но запретить ей высказываться было бы недемократично. В частности, Сергей Неверов во время визита в Южно-Сахалинск сказал журналистам, что Роднина и Поклонская "обменялись любезностями".

Политолог Аббас Галлямов считает, что Поклонская, безусловно, — один из самых сильных аллергенов для думающей части электората. "Именно такие спикеры, как она, привносят в образ партии сильный оттенок мракобесия. В результате голосование за ЕР становится для части избирателей неприемлемым, хотя в принципе эти люди не являются оппозиционерами в строгом смысле этого слова. В оппозицию их выталкивают именно такие люди, как Поклонская".

По мнению Галлямова, появление информации о том, что партия пытается осадить Поклонскую, понравится избирателям.

Режиссер Алексей Учитель рассказал о своей встрече с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, передает "Интерфакс".

"У меня была "историческая" встреча с Поклонской, трехминутная. Я тогда спросил ее, какие фильмы она видела за последние годы, и она сказала, что у нее нет времени смотреть фильмы. Но смотрела фильм "Викинг". Поэтому я приглашаю ее на фестиваль, пусть ознакомится с тем, что происходит в российском кинематографе", — пояснил он.

Фестиваль будет проходить в Москве с 27 августа по 9 сентября. Возглавлять жюри будет Учитель, пишет bfm.ru.

Справка

В фильме Алексея Учителя рассказана история взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще не вышедший фильм вызвал шквал критики. В Екатеринбурге уже вышла книга "Ложь "Матильды", "разоблачающая" приведенные в трейлере к картине сцены. Активную борьбу с кинолентой ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является ярой почитательницей последнего российского императора. Она даже организовала всероссийский сбор подписей за запрет показа "Матильды".

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