Руководство Волгоградской академии МВД наказали за "парад тщеславия" выпускников

Слушатели и руководство факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции Волгоградской академии МВД привлечены к дисциплинарной ответственности за проведенный с размахом выпускной, пишет РИА Новости.
Событие ранее привлекло повышенное общественное внимание, что обернулось служебной проверкой в академии.
"За ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным личным составом к руководству факультета применены строгие меры дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы вуза. Также к дисциплинарной ответственности привлечены слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, пишет bfm.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о масштабном праздновании окончания обучения выпускниками Волгоградской академии МВД. Сообщалось, что выпускники отметили его заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в "популярном и очень дорогом" ресторане "Лондон".
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