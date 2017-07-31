Румынский министр объяснил, почему не полетел через Москву

В МИД Румынии заявили, что глава ведомства Теодор Мелешкану при возвращении из Астаны не полетел транзитом через Москву, потому что было изменено время рейса, сообщает ТАСС.
"Программа полета была определена намного раньше пятницы, и, поскольку "Аэрофлот" изменил время полета, министр Мелешкану не совершил пересадки в Москве", — цитирует агентство заявление МИДа Румынии.
В Астане Мелешкану принимал участие в выставке ЭКСПО-2017. Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что румынский министр по пути из Астаны отказался лететь через Москву. "Их министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — сказал Рогозин.
28 июля румынские власти не пустили в свое воздушное пространство самолет авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая делегацию во главе с Дмитрием Рогозиным, являющимся спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, пишет bfm.ru.
Регулярному рейсу S7157 по маршруту Москва — Кишинёв запретила входить в воздушное пространство Румынии служба организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны" — Рогозин был внесен в санкционные списки Евросоюза и США после присоединения Крыма к России, пишет РБК.
Вслед за этим Рогозин заявил, что Москва применит "выверенные и очень адресные" санкции в отношении лиц, стоявших за решением о запрете пролета рейсового самолета с ним на борту через Румынию.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.
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