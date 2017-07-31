Румынский министр объяснил, почему не полетел через Москву

"Программа полета была определена намного раньше пятницы, и, поскольку "Аэрофлот" изменил время полета, министр Мелешкану не совершил пересадки в Москве", — цитирует агентство заявление МИДа Румынии.

В Астане Мелешкану принимал участие в выставке ЭКСПО-2017. Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что румынский министр по пути из Астаны отказался лететь через Москву. "Их министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — сказал Рогозин.

28 июля румынские власти не пустили в свое воздушное пространство самолет авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая делегацию во главе с Дмитрием Рогозиным, являющимся спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, пишет bfm.ru.

Регулярному рейсу S7157 по маршруту Москва — Кишинёв запретила входить в воздушное пространство Румынии служба организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны" — Рогозин был внесен в санкционные списки Евросоюза и США после присоединения Крыма к России, пишет РБК.

Вслед за этим Рогозин заявил, что Москва применит "выверенные и очень адресные" санкции в отношении лиц, стоявших за решением о запрете пролета рейсового самолета с ним на борту через Румынию.