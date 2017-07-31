Румынский министр объяснил, почему не полетел через Москву

902
Вчера, 19:32.
Политика

В МИД Румынии заявили, что глава ведомства Теодор Мелешкану при возвращении из Астаны не полетел транзитом через Москву, потому что было изменено время рейса, сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет. Фото: CC0.

"Программа полета была определена намного раньше пятницы, и, поскольку "Аэрофлот" изменил время полета, министр Мелешкану не совершил пересадки в Москве", — цитирует агентство заявление МИДа Румынии.

В Астане Мелешкану принимал участие в выставке ЭКСПО-2017. Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что румынский министр по пути из Астаны отказался лететь через Москву. "Их министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — сказал Рогозин.

28 июля румынские власти не пустили в свое воздушное пространство самолет авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая делегацию во главе с Дмитрием Рогозиным, являющимся спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, пишет bfm.ru. 

Регулярному рейсу S7157 по маршруту Москва — Кишинёв запретила входить в воздушное пространство Румынии служба организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны" — Рогозин был внесен в санкционные списки Евросоюза и США после присоединения Крыма к России, пишет РБК.

Вслед за этим Рогозин заявил, что Москва применит "выверенные и очень адресные" санкции в отношении лиц, стоявших за решением о запрете пролета рейсового самолета с ним на борту через Румынию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров