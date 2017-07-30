Румынский министр отказался от транзита в Москве после угроз Рогозина

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Сегодня, 20:01.
Политика

Министр иностранных дел Румынии хотел транзитом остановиться в Москве, однако, после инцидента с российским самолетом, на котором летел вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и последовавшего скандала, решил изменить свой маршрут.

Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства РФ.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства РФ. Фото: government.ru.

Об отказе от транзита румынского чиновника сообщил Рогозин. "Их министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — цитирует вице-премьера RT.

Лайнер авиакомпании S7, направлявшийся в Кишинев, не пустили через воздушное пространство Румынии, так как на его борту находился Дмитрий Рогозин, который числится в санкционных списках. Евросоюза. Топлива пилотам хватило, чтобы долететь до Белоруссии. "Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", -написал тогда Рогозин в своем микроблоге, пишет ura.ru.

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