Румынский министр отказался от транзита в Москве после угроз Рогозина

Министр иностранных дел Румынии хотел транзитом остановиться в Москве, однако, после инцидента с российским самолетом, на котором летел вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и последовавшего скандала, решил изменить свой маршрут.
Об отказе от транзита румынского чиновника сообщил Рогозин. "Их министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — цитирует вице-премьера RT.
Лайнер авиакомпании S7, направлявшийся в Кишинев, не пустили через воздушное пространство Румынии, так как на его борту находился Дмитрий Рогозин, который числится в санкционных списках. Евросоюза. Топлива пилотам хватило, чтобы долететь до Белоруссии. "Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", -написал тогда Рогозин в своем микроблоге, пишет ura.ru.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.