Русфонд потратит деньги, собранные для Жанны Фриске, на лечение онкобольных детей

Он добавил, что если те, кто жертвовал деньги будут возражать, то смогут вернуть их себе.

"Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей", – приводит "Федеральное агентство новостей" слова директора Русфонда. На сайте фонда расскажут о каждом ребенке, получившем помощь из этих денег.

10 августа суд отклонил апелляцию родственников Фриске и признал законным решение о том, что средства, собранные на лечение экс-участницы группы "Блестящие", будут взысканы с ее родственников.

На заседании Мосгорсуда рассматривалась жалоба родителей певицы Владимира и Ольги Фриске. Они просили отменить решение Перовского суда столицы, который 19 мая удовлетворил иск Русфонда к ним, а также маленькому сыну артистки Платону в лице его законного представителя — журналиста Дмитрия Шепелева, гражданского мужа Жанны. Тогда суд обязал ответчиков в солидарном порядке вернуть общественной организации 21,6 млн рублей, пишет bfm.ru.

Согласно материалам дела, осенью 2014 года Русфонд перечислил на счет Жанны Фриске 25,1 млн рублей. По большей части их собрали телезрители Первого канала на лечение артистки, страдавшей от рака головного мозга.

В июне 2015 года певица скончалась. После ее смерти родственники отчитались лишь о расходовании 3,5 млн рублей на оплату медицинских услуг. Благотворительная организация потребовала вернуть оставшуюся сумму — 21,6 млн рублей.

В суде выяснилось, что, согласно банковским документам, деньги за две недели до смерти певицы со счетов в Росбанке сняла ее мать Ольга Фриске. Она обналичила 22 млн 934 тысячи рублей по доверенности от дочери в одном из отделений. Ольгу Фриске, а также бухгалтера певицы Ирину Журину вызывали в суд, но те проигнорировали повестки.

После окончания процесса гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев заявил, что намерен обжаловать решение суда, однако в итоге жалобу так и не подал.

Родители Жанны Фриске просили отменить судебный акт и прекратить дело. Их юристы утверждали, что Русфонд вообще не имел права требовать возврата денег и отчета о расходовании средств, так как они ему не принадлежали. "Истец является благотворителем, а не жертвователем. Лишь жертвователь имеет право требовать деньги, а не истец", — заявил один из юристов семьи Жанны Фриске. По его словам, близкие Жанны отчитались в СМИ о том, как потратили все деньги: они ушли на лечение певицы. Юристы ответчиков добавили: если бы Жанна и заключила договор с Русфондом, то после смерти все ее обязательства перед благотворительной организацией прекратили бы действие.

Представитель Русфонда отметил: в материалах дела и без оспариваемого его оппонентами договора есть многочисленные подтверждения того, "как и на каких условиях были предоставлены деньги". Так, сама Жанна Фриске писала заявление с просьбой об оказании финансовой помощи. Кроме того, Русфонд располагает заявлением отца певицы от 27 июля 2014 года на имя председателя Льва Амбиндера. В нем Владимир Фриске просит "зарезервировать" 25 млн рублей "для продолжения лечения" дочери.

"Ситуация проста: неизрасходованная часть денег подлежит возврату", — заявил юрист. Он добавил, что еще до заключения с Жанной договора Русфонд оплачивал расходы на лечение артистки. Так, летом 2014 года ей перечислили 11,6 млн рублей из 69,2 млн, которые в общей сложности собрали телезрители. Иван Шиенок отметил, что эти деньги организация не требует вернуть.

Оценив доводы сторон, апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение районной инстанции в силе. По закону стороны могут обжаловать его в течение полугода в президиуме Мосгорсуда. Юристы Ольги и Владимира Фриске уже заявили, что воспользуются этим правом.

Решение суда вступило в законную силу 10 августа. Если ответчики добровольно не вернут деньги, это сделают с помощью судебных приставов, которые возбудят исполнительное производство.

Представитель Русфонда от комментариев воздержался. По словам управляющего партнера адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Руслана Коблева, в ходе исполнительного производства приставы могут арестовать имущество должников: дома, машины, квартиры и так далее. "Все имущество, кроме единственного жилья, будет подлежать реализации на торгах", — сказал он.

При этом, по словам эксперта, если у кого-то из членов семьи Фриске найдут имущество на всю сумму, то с него его и взыщут. "В дальнейшем этот человек может предъявить претензии к родственникам, подав к ним иск о возврате средств, которые превысят его часть суммы", — пояснил Коблев.