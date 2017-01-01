Руслан Белый: "Людям нужны новые лица в Stand Up"

Стендап — это простой жанр и бурлеск ты из него не сделаешь

У нас нет миниатюр, танцовщиц, певцов. Есть только комик и зал. Нам хочется, чтобы наших комиков воспринимали не просто как часть проекта, а как самостоятельные индивидуальные единицы. Уже три комика записали свои сольные концерты, многие начинают гастролировать самостоятельно. У нас есть много материала и мыслей, которые невозможно вложить в десятиминутное выступление.

Мы уже не просто шоу

Руслан Белый.

Stand Up — это площадка, где 10 взрослых личностей высказывают свое мнение. Да, в юмористическом ключе, да, с шутками, но зачастую эти шутки очень колкие, циничные. Мы знаем, что это может кому-то не нравиться, но нам нравится, когда наш юмор выводит зрителя из зоны комфорта. Нам хочется, чтобы нас смотрели не только с развлекательной точки зрения, но еще и с социальной. Мы хотим быть людьми, которые поднимают неприятные (неоднозначные/ диссонансные), сложные для общества темы и рассматривают их с точки зрения юмора.

Так что все будет серьезно. Не будет больше шуток!

На Западе у многих комиков есть свои вечерние шоу и далеко не всегда они ставят задачу просто поржать или посмеяться. Зачастую они обсуждают важные и серьезные темы. Нам хочется, чтобы и нас начали тут воспринимать так же. Мы не цирк, который приезжает и просто веселит.

Шутки, конечно же, останутся на первом месте

Но за ними мы хотим не прятать, а показывать какие-то серьезные темы. Но мы не превратимся в какое-то политическое или социальное ток-шоу, нет. И у нас будут появляться новые крутые молодые комики. Начинающийся сезон нового шоу "Открытый микрофон" дал нам новые крутые имена, которые очень скоро подтянутся до основы Stand Up. Мы понимаем, что людям нужны новые лица.

Я не хочу нравиться всем

Я хочу, чтобы вокруг меня собиралась та аудитория, которой нравится мой юмор. Чтобы на моих концертах у людей не было недопонимания, почему я трогаю ту или иную тему и почему я жестко шучу.

Не пропустите 24 февраля стендап-концерт Руслана Белого в 22.00 на ТНТ

Новый сезон шоу Stand Up по воскресеньям в 22.00 на ТНТ!

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