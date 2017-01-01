Русло Пивоварки будут очищать ото льда в марте

В марте в Барнауле начнут расчищать ото льда русло реки Пивоварки, чтобы избежать паводка в период обильного таяния снега. Об этом сообщает мэрия.
Управление коммунального хозяйства и штаб ГО ЧС провели рейд на территории возможного подтопления в районе реки Пивоварки и выдали жителям частного сектора памятки о действиях при угрозе паводка.
Администрация Железнодорожного района утвердила график дежурств аварийных бригад, которые будут оперативно реагировать при возникновении паводковой ситуации.
Для минимизации последствий паводка администрация организует вывоз снега с территории, подверженной подтоплению.
Барнаульцы, проживающие в зоне риска, могут сами принять предупредительные меры, вывозя снега со своей и прилегающих территорий и проложив водоотводящие каналы для стока талых вод.
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