Русло Пивоварки будут очищать ото льда в марте

Управление коммунального хозяйства и штаб ГО ЧС провели рейд на территории возможного подтопления в районе реки Пивоварки и выдали жителям частного сектора памятки о действиях при угрозе паводка.

Администрация Железнодорожного района утвердила график дежурств аварийных бригад, которые будут оперативно реагировать при возникновении паводковой ситуации.

Для минимизации последствий паводка администрация организует вывоз снега с территории, подверженной подтоплению.

Барнаульцы, проживающие в зоне риска, могут сами принять предупредительные меры, вывозя снега со своей и прилегающих территорий и проложив водоотводящие каналы для стока талых вод.