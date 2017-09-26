"Ружье само выстрелило". Алтайский охотник смертельно ранил товарища, приняв того за лося

В Шипуновском районе 54-летний охотник пытался обмануть следствие, заявляя, его товарищ погиб на охоте, потому что "ружье само выстрелило", ударившись о землю. Однако экспертиза показала, что стрелял подозреваемый, пишет СКР.
Этот трагический случай произошел 23 сентября в Шипуновском районе около села Урлапово. Мужчины охотились на лося и договорились, куда будут гнать зверя. Однако 41-летний товарищ задержанного изменил оговоренную территорию движения и вышел туда, откуда мог появиться лось.
Задержанный услышал шорох и выстрелил на звук. Его знакомый получил рану, от которой скончался уже в больнице.
Чтобы уйти от ответственности, стрелявший придумал версию о падении ружья, но под тяжестью собранных доказательств во всем сознался.
Он подозревается по статье о причинении смерит по неосторожности.
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