"Ружье само выстрелило". Алтайский охотник смертельно ранил товарища, приняв того за лося

Этот трагический случай произошел 23 сентября в Шипуновском районе около села Урлапово. Мужчины охотились на лося и договорились, куда будут гнать зверя. Однако 41-летний товарищ задержанного изменил оговоренную территорию движения и вышел туда, откуда мог появиться лось.

Задержанный услышал шорох и выстрелил на звук. Его знакомый получил рану, от которой скончался уже в больнице.

Чтобы уйти от ответственности, стрелявший придумал версию о падении ружья, но под тяжестью собранных доказательств во всем сознался.

Он подозревается по статье о причинении смерит по неосторожности.