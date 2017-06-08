Почему не все барнаульцы получили обещанную горячую воду

Повреждения, влияющие на подачу горячей воды, выявили в последний момент при заполнении системы. Их планируют устранить к вечеру 8 июня, сообщает мэрия.

Как подчеркнули в комитете по энергоресурсам и газификации города, качественное проведение гидравлических испытаний позволит избежать перерывов в теплоснабжении в отопительный период и повысить надежность системы в целом.

Всего с 15 мая выявили 195 повреждений, 44 на магистральных и 151 на внутриквартальных сетях.

Испытания и текущий ремонт по контуру ТЭЦ-2 пройдут с 19 июня по 12 июля.