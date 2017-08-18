Рядом с астероидом найден гигантский звездолет инопланетян

Уфологи обвинили Европейское космическое агентство (ЕКА) в сокрытии данных о нахождении в районе астероида Лютеция гигантского космического корабля, принадлежащего представителям инопланетных цивилизаций.
Обнаружить 70-километровый космический корабль за астероидом исследователи смогли после тщательного изучения фотографий, которые сделал космический исследовательский аппарат Rosetta.
Космический зонд Rosetta в июле 2010 года сделал и передал на Землю порядка 500 высококачественных снимков, в том числе фотографий астероида Лютеция. Но фото обнародовали.
Астрономы-любители провели несложные манипуляции с цветовыми фильтрами, позволившие увидеть на фотографиях загадочный объект огромных размеров. Уфологи убеждены — фотографии подверглись тщательной цензуре.
Обнаруженный на снимках объект отличается от других космических тел. Состоит он из строго прямых углов и вытянут по оси на 62 мили. Эти факты натолкнули исследователей космоса на мысль, что в поясе астероидов скрывается огромный космический корабль внеземного происхождения, пишет informing.ru.
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