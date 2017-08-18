Рядом с астероидом найден гигантский звездолет инопланетян

Обнаружить 70-километровый космический корабль за астероидом исследователи смогли после тщательного изучения фотографий, которые сделал космический исследовательский аппарат Rosetta.

Космический зонд Rosetta в июле 2010 года сделал и передал на Землю порядка 500 высококачественных снимков, в том числе фотографий астероида Лютеция. Но фото обнародовали.

Астрономы-любители провели несложные манипуляции с цветовыми фильтрами, позволившие увидеть на фотографиях загадочный объект огромных размеров. Уфологи убеждены — фотографии подверглись тщательной цензуре.

Обнаруженный на снимках объект отличается от других космических тел. Состоит он из строго прямых углов и вытянут по оси на 62 мили. Эти факты натолкнули исследователей космоса на мысль, что в поясе астероидов скрывается огромный космический корабль внеземного происхождения, пишет informing.ru.