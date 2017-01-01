РЖД объявила о больших скидках на билеты на поездах дальнего следования

В феврале и марте пассажиры поездов дальнего следования могут получить 30-процентную скидку. Правда, эта акция будет действовать только при покупке билетов в плацкартные вагоны на верхние полки с номерами с 38 по 54 включительно.
Как сообщили в служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, это предложение распространяется на поезда, отправляющиеся в период до 21 февраля, а также с 27 по 26 марта. Однако акция не распространяется на групповые и детские тарифы, а также при приобретении билетов в поезда №145/146 Москва – Назрань и №61/62 Москва – Нальчик.
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