РЖД объявила о больших скидках на билеты на поездах дальнего следования

Как сообщили в служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, это предложение распространяется на поезда, отправляющиеся в период до 21 февраля, а также с 27 по 26 марта. Однако акция не распространяется на групповые и детские тарифы, а также при приобретении билетов в поезда №145/146 Москва – Назрань и №61/62 Москва – Нальчик.

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