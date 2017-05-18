С бездетной сибирячки пытались отсудить 100 тыс. рублей алиментов

Жительнице Иркутска пришлось в суде доказывать свою бездетность уже после того, как ей насчитали 100 тыс. рублей алиментов.
В отдел ФССП России поступил судебный приказ о взыскании алиментов с гражданки в пользу 10-летнего ребенка. На взыскание средств документы были поданы опекуном ребенка.
Задолженность составила более 100 тыс. рублей. Однако, ознакомившись с документом, женщина заявила, что у нее никогда не было детей.
Свое материнство женщине пришлось оспаривать в суде. "Ее исковые требования были удовлетворены на основании заключения экспертизы ДНК, которая подтвердила, что гражданка не является биологической матерью ребенка, — говорится в сообщении судебных приставов. — Судом установлено, что при рождении ребенка в актовую запись были внесены сведения о матери со слов рожавшей женщины. Каким образом и кем были указаны данные "должника" в графе "мать" в свидетельстве о рождении ребенка, осталось неизвестным".
Исполнительное производство в отношении женщины было прекращено после предоставления женщиной определения суда об отмене приказа о взыскании средств, пишет Тайга.инфо.
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