В Барнауле подрядчик засыпал детские площадки острым щебнем в рамках благоустройства

Щебнем покрывают детские площадки в рамках городской программы благоустройства. Однако жители дома по ул. Папанинцев, 203 рассказывают, что такое покрытие опасно для детей.

Иван Дворцов,

житель микрорайона:

Это такие мелкие, острые осколки камешков щебня. Однозначно это травмоопасно. Именно в этих местах приземления и падения будет использован отсев щебня. Надо добиваться того, чтобы либо до 1 декабря, либо хотя бы на следующий год это покрытие исправили на безопасное и соответствующее нормативам.

Иван Дворцов рассказал, что он обошёл ещё несколько дворов в разных районах города, где ведутся работы, и выяснил, что там на детских площадках используется такая же острая каменная крошка. Гравий, очевидно, крупнее заявленного в ГОСТе.

Алексей Пахоменко,

зампредседателя комитета по ЖКХ администрации города: