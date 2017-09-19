В Барнауле подрядчик засыпал детские площадки острым щебнем в рамках благоустройства

Детские площадки в барнаульских дворах засыпали отсевом щебня с острыми краями, который сделан не по ГОСТу. Об этом сообщают "Вести 22".
Щебнем покрывают детские площадки в рамках городской программы благоустройства. Однако жители дома по ул. Папанинцев, 203 рассказывают, что такое покрытие опасно для детей.
Иван Дворцов,
житель микрорайона:
Это такие мелкие, острые осколки камешков щебня. Однозначно это травмоопасно. Именно в этих местах приземления и падения будет использован отсев щебня. Надо добиваться того, чтобы либо до 1 декабря, либо хотя бы на следующий год это покрытие исправили на безопасное и соответствующее нормативам.
Иван Дворцов рассказал, что он обошёл ещё несколько дворов в разных районах города, где ведутся работы, и выяснил, что там на детских площадках используется такая же острая каменная крошка. Гравий, очевидно, крупнее заявленного в ГОСТе.
Алексей Пахоменко,
зампредседателя комитета по ЖКХ администрации города:
Есть у нас ГОСТ специализированный на эту тему. Гравийное покрытие входит в этот список, но для него есть некоторые ограничения. Размер частиц не может быть больше 8 миллиметров. Если там действительно размер фракции превышает 8 миллиметров, то это нарушение. Естественно, подрядчик это покрытие заменит. Не может быть оплачена работа до тех пор, пока двор не проверит специализированный технический надзор. Они просто не подпишут сдаточные материалы. Подрядчик не получит денег, пока не переделает всё в соответствии со стандартами.
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