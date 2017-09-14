С днём рождения, Дмитрий Анатольевич. Подборка личных снимков Медведева и фото премьера с Путиным

В 2016 году Путин подарил Медведеву картину "В цеху". Фото: kremlin.ru. Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева. Фото: kremlin.ru. Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com/damedvedev. Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com/damedvedev. Дмитрий Медведев в спортзале. Фото: instagram.com/damedvedev. Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com. Дмитрий Медведев на совещании в президента. Фото: twitter.com/dimsmirnov175. Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru. Дмитрий Медведев награждает Илью Резника. Фото: kremlin.ru. Дмитрий Медведев. Фото: government.ru. Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей. Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей. Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей. Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей. Дмитрий Медведев в Шерегеше. Фото: sheregesh.su. Дмитрий Медведев и Lada. Фото: government.ru. Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Дмитрий Медведев встретился с Александром Карлиным. Фото: goverment.ru. Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Дмитрий Медведев известен еще и как фотограф, у него есть отличная фотокамера Nikon и айфон, на которые премьер-министр делает снимки из различных уголков России и мира, а потом постит их в Instagram:

А еще Дмитрий Анатольевич часто по работе встречается с известными людьми, и снимки с ними он тоже постит в соцсети. Больше всего у него в Instagram снимков с самым известным россиянином: