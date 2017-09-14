С днём рождения, Дмитрий Анатольевич. Подборка личных снимков Медведева и фото премьера с Путиным

14 сентября председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву исполнилось 52 года. В честь этого публикуем несколько фотоподборок о Дмитрии Анатольевиче.
В 2016 году Путин подарил Медведеву картину "В цеху". Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева. Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com/damedvedev.
Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com/damedvedev.
Дмитрий Медведев в спортзале. Фото: instagram.com/damedvedev.
Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com.
Дмитрий Медведев на совещании в президента. Фото: twitter.com/dimsmirnov175.
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Медведев награждает Илью Резника. Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru.
Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей.
Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей.
Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей.
Дмитрий Медведев в Шерегеше 3 апреля 2016 года. Фото: снимок из социальных сетей.
Дмитрий Медведев в Шерегеше. Фото: sheregesh.su.
Дмитрий Медведев и Lada. Фото: government.ru.
Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Дмитрий Медведев встретился с Александром Карлиным. Фото: goverment.ru.
Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Дмитрий Медведев известен еще и как фотограф, у него есть отличная фотокамера Nikon и айфон, на которые премьер-министр делает снимки из различных уголков России и мира, а потом постит их в Instagram:
А еще Дмитрий Анатольевич часто по работе встречается с известными людьми, и снимки с ними он тоже постит в соцсети. Больше всего у него в Instagram снимков с самым известным россиянином:
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