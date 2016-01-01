С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик".

На прилавках "Фермерского дворика" вы каждый день найдете свежие продукты напрямую от фермерских хозяйств и производителей. Свежий хлеб, лепешка, выпеченная в тандыре, птица (гуси, утки, перепела, бройлеры), широкий ассортимент сыров, колбас и деликатесов, мясо от подворий Алтайского края, рыба . Действуют услуга бесплатного приготовления фарша.

Для пенсионеров скидка ежедневно с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00 на весь ассортимент при предъявлении пенсионного удостоверения.

Уважаемые жители и гости нашего города приглашаем вас посетить "Фермерский дворик" и выбрать качественную продукцию к Новому 2017 году!

Мы находимся за ТРК "СИТИ-центр", вход со стороны ул. Партизанская.

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