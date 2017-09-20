С фигуранта знаменитого уголовного дела УК "Доверие" взыщут еще 4 млн рублей

Конкурсный управляющий барнаульской управляющей компании "Управдом" добился в арбитраже привлечения ее бывших руководителей Дениса Сучкова и Александра Генерала к субсидиарной ответственности. Они должны будут лично заплатить более 21 млн рублей (в разных долях) за долги этой компании перед кредиторами. Ранее Сучкову был вынесен обвинительный приговор по делу УК "Доверие", согласно которому он должен отбыть срок в колонии и заплатить штраф в 500 тыс. рублей.
Управляющая компания "Управдом" признана банкротом в январе 2015 года. Денис Сучков возглавлял ее с 18 августа 2009 года до 1 октября 2012 года, а Александр Генерал — с 1 октября 2012 года. А вот долги за коммунальные ресурсы у компании возникли во время руководства как первого из них, так и второго.
Руководители УК, как полагал конкурсный управляющий Василий Яковлев, не исполнили обязанность по подаче заявления о признании этой компании банкротом, хотя признаки неплатежеспособности у нее были. Яковлев утверждал, что оба бездействовали — не взыскивали долги с неплательщиков, и это привело компанию к банкротству.
Вообще, в делах о привлечении директоров к субсидиарной ответственности, когда они лично, из своего кармана, должны заплатить за долги юрлица, действует презумпция вины (об этом указано в решении арбитражного суда). "Бездействие руководителя должника всегда является противоправным", — указал судья.
А каких-либо доказательств отсутствия вины Сучкова и Генерала представлено не было. При этом ни их, ни их представителей на заседаниях не было. Генерала не удалось найти (он сменил место жительства и нового адреса не оставил), а Сучков, как пишет судья, был уведомлен надлежащим образом, но на суд не явился. Из документа не ясно, известно ли было суду о его нынешнем месте пребывания в колонии общего режима.
В итоге требования Василия Яковлева суд счел обоснованными. Он рассчитал размер задолженности управляющей компании в период руководства того и другого директора, и вынес решение: Сучков должен будет уплатить 4 млн рублей, Генерал 17,36 млн. Деньги поступают (или должны поступить) в конкурсную массу.
Решение вынесено в первой инстанции и не вступило в законную силу.
Напомним, что Денис Сучков проходил по уголовному делу УК "Доверие" вместе с Максимом Савинцевым, сыном бывшего мэра Барнаула. Оба признаны виновными и приговорены к реальным срокам в колонии общего режима. Сучков будет отбывать его в течение 4,5 лет и должен заплатить штраф в доход государства в 500 тыс. рублей.
Справка
За первое полугодие 2017 года в арбитражный суд края направлено 43 заявления о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей компаний-должников на общую сумму более 25 млрд рублей. По 13 заявления решения приняты положительные, руководители привлечены к ответственности на сумму более 243 млн рублей. В шести случаях их привлекли за нарушение обязанности по подаче заявления в суд о признании должника банкротом. В семи случаях за бездействие контролирующих должника лиц, в результате которых должник признан несостоятельным (банкротом).
Источник: УФНС по Алтайскому краю.
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