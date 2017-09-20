С фигуранта знаменитого уголовного дела УК "Доверие" взыщут еще 4 млн рублей

Управляющая компания "Управдом" признана банкротом в январе 2015 года. Денис Сучков возглавлял ее с 18 августа 2009 года до 1 октября 2012 года, а Александр Генерал — с 1 октября 2012 года. А вот долги за коммунальные ресурсы у компании возникли во время руководства как первого из них, так и второго.

Руководители УК, как полагал конкурсный управляющий Василий Яковлев, не исполнили обязанность по подаче заявления о признании этой компании банкротом, хотя признаки неплатежеспособности у нее были. Яковлев утверждал, что оба бездействовали — не взыскивали долги с неплательщиков, и это привело компанию к банкротству.

Вообще, в делах о привлечении директоров к субсидиарной ответственности, когда они лично, из своего кармана, должны заплатить за долги юрлица, действует презумпция вины (об этом указано в решении арбитражного суда). "Бездействие руководителя должника всегда является противоправным", — указал судья.

А каких-либо доказательств отсутствия вины Сучкова и Генерала представлено не было. При этом ни их, ни их представителей на заседаниях не было. Генерала не удалось найти (он сменил место жительства и нового адреса не оставил), а Сучков, как пишет судья, был уведомлен надлежащим образом, но на суд не явился. Из документа не ясно, известно ли было суду о его нынешнем месте пребывания в колонии общего режима.

В итоге требования Василия Яковлева суд счел обоснованными. Он рассчитал размер задолженности управляющей компании в период руководства того и другого директора, и вынес решение: Сучков должен будет уплатить 4 млн рублей, Генерал 17,36 млн. Деньги поступают (или должны поступить) в конкурсную массу.

Решение вынесено в первой инстанции и не вступило в законную силу.

Напомним, что Денис Сучков проходил по уголовному делу УК "Доверие" вместе с Максимом Савинцевым, сыном бывшего мэра Барнаула. Оба признаны виновными и приговорены к реальным срокам в колонии общего режима. Сучков будет отбывать его в течение 4,5 лет и должен заплатить штраф в доход государства в 500 тыс. рублей.

Справка

За первое полугодие 2017 года в арбитражный суд края направлено 43 заявления о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей компаний-должников на общую сумму более 25 млрд рублей. По 13 заявления решения приняты положительные, руководители привлечены к ответственности на сумму более 243 млн рублей. В шести случаях их привлекли за нарушение обязанности по подаче заявления в суд о признании должника банкротом. В семи случаях за бездействие контролирующих должника лиц, в результате которых должник признан несостоятельным (банкротом).

Источник: УФНС по Алтайскому краю.