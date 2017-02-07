В 2017 году в России планируют ввести электронные карты с баллами для обмена на продукты

Уже в 2017 году Минпромторг планирует запустить электронную программу продовольственной поддержки нуждающихся. На специальные карты гражданам будут начислять эквиваленты денег - баллы, на которые можно будет купить еду. Об этом глава министерства Денис Мантуров сообщил на заседании "Единой России", пишут РИА Новости.
На перечисленные баллы можно будет покупать только продукты отечественного производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. При этом система, по словам Мантурова, не будет накопительной. Человеку придется расходовать баллы за месяц, спустя этот период все остатки "сгорают".
"Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", — заявил чиновник (цитата по "Российской газете").
По словам министра, программа прошла основные этапы согласования с ведомствами.
По словам Ярослава Нилова, председателя комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, полагает, что сама идея очень хорошая, так как не позволит асоциальным элементам, которые могут быть включены в программу поддержки, пропить выделенные средства. Но при этом, по словам депутата, в проекте очень многое не определено. "Скажем, пока еще не определены критерии нуждаемости. Потому, мне, к примеру, пока еще не до конца понятно, кому именно эти карточки будут выделены, и кому эти баллы будут начисляться. Кому именно эти карточки будут выдаваться, и как они будут финансироваться — сейчас это два главных вопроса", — рассказал РИА ФАН Ярослав Нилов.
При этом Министерство промышленности и торговли полагает, что введение карточек на продукты для малоимущих позволит увеличить ВВП на 0,8%. В пресс-службы ведомства РБК заявили, что программа, скорее всего, нацелена на поддержку розничной и оптовой торговли, пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства, производства сырья.
В ноябре прошлого года представитель Минпромторга Александр Лифинцев сообщал журналистам, что министерство предварительно рассчитало на 2017 год объем адресной продовольственной помощи, необходимой малоимущим жителям РФ в 70 млрд рублей, при этом программа помощи может охватить до 20 млн человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.