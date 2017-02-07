В 2017 году в России планируют ввести электронные карты с баллами для обмена на продукты

На перечисленные баллы можно будет покупать только продукты отечественного производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. При этом система, по словам Мантурова, не будет накопительной. Человеку придется расходовать баллы за месяц, спустя этот период все остатки "сгорают".

"Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", — заявил чиновник (цитата по "Российской газете").

По словам министра, программа прошла основные этапы согласования с ведомствами.

По словам Ярослава Нилова, председателя комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, полагает, что сама идея очень хорошая, так как не позволит асоциальным элементам, которые могут быть включены в программу поддержки, пропить выделенные средства. Но при этом, по словам депутата, в проекте очень многое не определено. "Скажем, пока еще не определены критерии нуждаемости. Потому, мне, к примеру, пока еще не до конца понятно, кому именно эти карточки будут выделены, и кому эти баллы будут начисляться. Кому именно эти карточки будут выдаваться, и как они будут финансироваться — сейчас это два главных вопроса", — рассказал РИА ФАН Ярослав Нилов.

При этом Министерство промышленности и торговли полагает, что введение карточек на продукты для малоимущих позволит увеличить ВВП на 0,8%. В пресс-службы ведомства РБК заявили, что программа, скорее всего, нацелена на поддержку розничной и оптовой торговли, пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства, производства сырья.

В ноябре прошлого года представитель Минпромторга Александр Лифинцев сообщал журналистам, что министерство предварительно рассчитало на 2017 год объем адресной продовольственной помощи, необходимой малоимущим жителям РФ в 70 млрд рублей, при этом программа помощи может охватить до 20 млн человек.