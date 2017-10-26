Барнаульцы с грустью и радостью пишут о выпавшем в городе снеге

В Барнауле выпал снег. Проснувшиеся утром 26 октября жители краевой столицы и других городов начали постить в соцсети заснеженные улицы. А тем временем на дорогах уже начались аварии в стиле "день жестянщика", а на федеральные трассы выехала снегоуборочная техника.
Барнаульцы неоднозначно встретили снежное утро. Кто-то выставляет фотографии с восторженными подписями типа: "Ура, зима пришла". Другие обреченно пишут: "Ну вот и всё".
Барнаульский Арбат, сегодня утром! #москва #питер #барнаул #бизнес #деньги #отношения #красота #краснодар #ставрополь #воронеж #волгоград #мурманск #сургут #тюмень #томск #омск #екатеринбург #владивосток #иркутск #чита #нерюнгри #сахалин #петропавловск #кемерово #красноярск #новокузнецк #новосибирск
Напомним, что первый снег в Алтайском крае в этом году выпал 23 сентября.
По данным синоптиков 26 октября в крае будет облачно, будет идти снег и мокрый снег. Местами прогнозируется слабая метель. Обещают гололёдные явления и установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, днём 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура воздуха: -3...+2 градусов.
В Барнауле переменная облачность, в начале дня снег, мокрый снег, гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, днём 5-10 м/с. Температура воздуха около 0.
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