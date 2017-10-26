Барнаульцы с грустью и радостью пишут о выпавшем в городе снеге

Сегодня, 10:02.
Жизнь

В Барнауле выпал снег. Проснувшиеся утром 26 октября жители краевой столицы и других городов начали постить в соцсети заснеженные улицы. А тем временем на дорогах уже начались аварии в стиле "день жестянщика", а на федеральные трассы выехала снегоуборочная техника.

Снег В Белокурихе. 26 октября 2017 года. Фото: Евгения Родочинская.
На трассе М-52 между Косихой и Бийском. Вечер 25 октября 2017 года. Фото: Алексей Никонов vk.com/barneos22.
На трассе А-322 работает снегоуборочная техника. 26 октября 2017 года. Фото: Андрей Алексеев vk.com/barneos22.
Гололед на трассе М-52 возле Троицкого. Вечер 25 октября 2017 года. Фото: Алексей Никонов vk.com/barneos22.
Снег в Бийске. 26 октября 2017 года. Фото: Алина Диваева vk.com/biysk_all.
Снег в Бийске. 26 октября 2017 года. Фото: Илья Ворошиловский vk.com/biysk_all.
Снег в Бийске. 26 октября 2017 года. Фото: Катя Дмитриева vk.com/biysk_all.

Барнаульцы неоднозначно встретили снежное утро. Кто-то выставляет фотографии с восторженными подписями типа: "Ура, зима пришла". Другие обреченно пишут: "Ну вот и всё".

Дождался )))

Публикация от 伊戈尔洛巴诺夫 (@ingvarbekker1997)

Мне кажется, это восточный ветер. Ветер перемен😉

Публикация от Ирина Мирошниченко (@dobromirosha)

Мне кажется, это восточный ветер. Ветер перемен😉

Публикация от Ирина Мирошниченко (@dobromirosha)

#Вотидонасонадобралась#❄❄❄⛄#всемдоброгоснежногоутра#😘

Публикация от АНАСТАСЯ НОСЕНКО (@belka_anastasia_)

#первый_снег #не_первый_банальный_пост

Публикация от Светлана Кузнецова (@sswwettaa)

Вот и все(((( но надежда, что растает этот снег еще есть)

Публикация от Олеся Бикасова (@olesia_bikas)

Уррраааа!!! Самое доброе утро!🤗😍❄️🌨

Публикация от Мария Зубакина (@mia_zubakina13)

❄❄❄⛄❄❄❄

Публикация от Галина (@galuzcka)

Напомним, что первый снег в Алтайском крае в этом году выпал 23 сентября.

По данным синоптиков 26 октября в крае будет облачно, будет идти снег и мокрый снег. Местами прогнозируется слабая метель. Обещают гололёдные явления и установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, днём 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура воздуха: -3...+2 градусов.

В Барнауле переменная облачность, в начале дня снег, мокрый снег, гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, днём 5-10 м/с. Температура воздуха около 0.

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