Барнаульцы с грустью и радостью пишут о выпавшем в городе снеге

Снег В Белокурихе. 26 октября 2017 года. Фото: Евгения Родочинская. На трассе М-52 между Косихой и Бийском. Вечер 25 октября 2017 года. Фото: Алексей Никонов vk.com/barneos22. На трассе А-322 работает снегоуборочная техника. 26 октября 2017 года. Фото: Андрей Алексеев vk.com/barneos22. Гололед на трассе М-52 возле Троицкого. Вечер 25 октября 2017 года. Фото: Алексей Никонов vk.com/barneos22. Снег в Бийске. 26 октября 2017 года. Фото: Алина Диваева vk.com/biysk_all. Снег в Бийске. 26 октября 2017 года. Фото: Илья Ворошиловский vk.com/biysk_all. Снег в Бийске. 26 октября 2017 года. Фото: Катя Дмитриева vk.com/biysk_all.

Барнаульцы неоднозначно встретили снежное утро. Кто-то выставляет фотографии с восторженными подписями типа: "Ура, зима пришла". Другие обреченно пишут: "Ну вот и всё".

Напомним, что первый снег в Алтайском крае в этом году выпал 23 сентября.

По данным синоптиков 26 октября в крае будет облачно, будет идти снег и мокрый снег. Местами прогнозируется слабая метель. Обещают гололёдные явления и установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, днём 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура воздуха: -3...+2 градусов.

В Барнауле переменная облачность, в начале дня снег, мокрый снег, гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, днём 5-10 м/с. Температура воздуха около 0.