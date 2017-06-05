С каким предметом должен ходить мужчина, чтобы вызывать сексуальный интерес у женщин

В испытании был задействован один доброволец, которому для знакомства приготовили три разных образа.

1 образ. Мужчина со спортивной сумкой. Женщины реагировали на попытку такого парня познакомиться пассивно. Номер ему оставили менее 9% девушек.

2 образ. Мужчина с пустыми руками. У субъекта, не имевшего при себе аксессуаров, шансы на знакомство резко повысились. Такому парню дали шанс 14% девушек.

3 образ. Парень с гитарой. У этого персонажа гитара бала за плечами, и ему свой номер оставили уже 31% девушек.

Исследователи считают, что музыканты ассоциируются у представительниц прекрасного пола как одаренные, интеллектуальные и веселые личности, пишет Vistanews.ru. Наличие гитары играет большую роль, ведь женщины сразу задумываются, что их новый знакомый талантлив и не заставит скучать. Самый плохой результат, который был набран с помощью спортивной сумки, также можно объяснить. Возможно, девушки приняли молодого человека за спортсмена, которых зачастую считают самовлюбленными и любителями большого количества женского внимания.