С каким предметом должен ходить мужчина, чтобы вызывать сексуальный интерес у женщин

Социологи провели эксперимент, чтобы выяснить, какой предмет должен держать в руках мужчина, чтобы женщины посчитали его сексуальным.
В испытании был задействован один доброволец, которому для знакомства приготовили три разных образа.
1 образ. Мужчина со спортивной сумкой. Женщины реагировали на попытку такого парня познакомиться пассивно. Номер ему оставили менее 9% девушек.
2 образ. Мужчина с пустыми руками. У субъекта, не имевшего при себе аксессуаров, шансы на знакомство резко повысились. Такому парню дали шанс 14% девушек.
3 образ. Парень с гитарой. У этого персонажа гитара бала за плечами, и ему свой номер оставили уже 31% девушек.
Исследователи считают, что музыканты ассоциируются у представительниц прекрасного пола как одаренные, интеллектуальные и веселые личности, пишет Vistanews.ru. Наличие гитары играет большую роль, ведь женщины сразу задумываются, что их новый знакомый талантлив и не заставит скучать. Самый плохой результат, который был набран с помощью спортивной сумки, также можно объяснить. Возможно, девушки приняли молодого человека за спортсмена, которых зачастую считают самовлюбленными и любителями большого количества женского внимания.
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