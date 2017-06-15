С начала года Алтайский филиал Россельхозбанка эмитировал свыше 19 тыс карт

По состоянию на 1 июня 2017 года, количество действующих платежных карт в Алтайском региональном филиале АО "Россельхозбанк", превысило 108 тысяч. В 2017 году эмитировано свыше 19 тысяч карт. При этом каждая третья выпущена в рамках договоров на зарплатные проекты. В данном направлении с Банком сотрудничает свыше 840 предприятий и организаций.
Владимир Богданов,
заместитель директора Алтайского филиала:
Одной из причин увеличения числа держателей банковских карт является широкая эквайринговая сеть Россельхозбанка. Напомню, что благодаря объединению банкоматной сети с АО "Райффайзенбанк", ПАО "Росбанк" и другими банками наши клиенты получили возможность снимать наличные без дополнительной комиссии находясь практически в любой точке Российской Федерации.
На сегодняшний день на территории Алтайского края и Республике Алтай функционируют 60 информационно-платёжных терминала, а также 166 банкоматов (включая банкоматную сеть банков-партнёров Россельхозбанка).
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.