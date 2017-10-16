С 1 ноября на 20 пляжах Таиланда запретили курить

"Власти Таиланда взялись за проблему загрязнения популярных пляжей сигаретными окурками. С 1 ноября в стране стартует пилотный проект, в рамках которого свободное курение будет запрещено на 20 пляжах, включая расположенные на популярных курортах. С соответствующим заявлением выступил глава таиландского департамента морских и прибрежных ресурсов Джатупорн Буруспат", — говорится в сообщении.

Решение было принято после того, как сотрудники департамента проверили качество песка на пляже Патонг, находящемся на острове Пхукет. Специалисты установили, что в среднем на каждые 2 кв. м площади пляжа приходится по полтора окурка.

Запрет на курение будет введен на следующих пляжах:

Патонг (провинция Пхукет);

Мэ-Пхим (Районг);

Лэм-Синг (Чантхабури);

Банг-Сэн, Паттайя и Тхам-Панг (Чонбури);

Ча-Ам (Пхетчабури);

Хуа-Хин и Кхао-Такиап (Прачуап-Кхири-Кхан);

Бо-Пхут (Самуи, Сураттхани);

Сай-Ри (Чумпхон);

Чалатат (Сонгкхла);

Тха-Ва-Сукри (Паттани);

Ко-Кхай-Нок и Ко-Кхай Най (Пханг-Нга);

Пхра-Э и Кхолнг-Дао (Ланта, Краби).

Уточняется также, что "антитабачная" статья предполагает наказание в виде штрафа до 100 тыс. бат (200 тыс. руб.) и/или год тюрьмы.

"Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда обещает, что предоставит возможность курильщикам реализовывать свои потребности в никотине без нарушения закона, то есть в специально отведенных местах курить будет все же можно. На всех пляжах, попавших в пилотную программу, будут организованы зоны для курения и установлены урны для окурков, чтобы курильщик мог затушить сигарету и избавиться от нее перед входом на пляж", — добавили в АТОРе.

В перспективе некурящими должны стать вообще все пляжи страны. Также планируется ввести запрет на курение и на туристических (круизных) судах, заходящих в акваторию страны, так как выброшенные за борт окурки загрязняют океан и тайские пляжи, пишет агентство "Москва".