С 1 ноября на 20 пляжах Таиланда запретили курить

На 20 пляжах Таиланда с 1 ноября запретят курение, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Власти Таиланда взялись за проблему загрязнения популярных пляжей сигаретными окурками. С 1 ноября в стране стартует пилотный проект, в рамках которого свободное курение будет запрещено на 20 пляжах, включая расположенные на популярных курортах. С соответствующим заявлением выступил глава таиландского департамента морских и прибрежных ресурсов Джатупорн Буруспат", — говорится в сообщении.
Решение было принято после того, как сотрудники департамента проверили качество песка на пляже Патонг, находящемся на острове Пхукет. Специалисты установили, что в среднем на каждые 2 кв. м площади пляжа приходится по полтора окурка.
Запрет на курение будет введен на следующих пляжах:
- Патонг (провинция Пхукет);
- Мэ-Пхим (Районг);
- Лэм-Синг (Чантхабури);
- Банг-Сэн, Паттайя и Тхам-Панг (Чонбури);
- Ча-Ам (Пхетчабури);
- Хуа-Хин и Кхао-Такиап (Прачуап-Кхири-Кхан);
- Бо-Пхут (Самуи, Сураттхани);
- Сай-Ри (Чумпхон);
- Чалатат (Сонгкхла);
- Тха-Ва-Сукри (Паттани);
- Ко-Кхай-Нок и Ко-Кхай Най (Пханг-Нга);
- Пхра-Э и Кхолнг-Дао (Ланта, Краби).
Уточняется также, что "антитабачная" статья предполагает наказание в виде штрафа до 100 тыс. бат (200 тыс. руб.) и/или год тюрьмы.
"Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда обещает, что предоставит возможность курильщикам реализовывать свои потребности в никотине без нарушения закона, то есть в специально отведенных местах курить будет все же можно. На всех пляжах, попавших в пилотную программу, будут организованы зоны для курения и установлены урны для окурков, чтобы курильщик мог затушить сигарету и избавиться от нее перед входом на пляж", — добавили в АТОРе.
В перспективе некурящими должны стать вообще все пляжи страны. Также планируется ввести запрет на курение и на туристических (круизных) судах, заходящих в акваторию страны, так как выброшенные за борт окурки загрязняют океан и тайские пляжи, пишет агентство "Москва".
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