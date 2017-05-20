Суд постановил взыскать с родственников Жанны Фриске миллионы рублей, собранных на лечение

Петровский суд Москвы обязал семью Жанны Фриске вернуть 21,6 миллионов рублей, собранных на лечение певицы, пишет ТАСС.
Иск подала благотворительная организации "Русфонд". Средства собирали телезрители Первого канала . После смерти Фриске летом 2015 года "Русфонд" попытался получить отчеты о расходовании собранных денег, но родственники Фриске отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.
Дмитрий Шепелев, представляющий в суде интересы своего сына Платона, а также родители Жанны Фриске просили прекратить рассмотрение дела, так как считают иск неправомерным и незаконным, однако суд эту просьбу не удовлетворил.
Договор, заключенный с Жанной Фриске, обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачено только 4,12 млн рублей.
Дмитрий Шепелев намерен обжаловать приговор суда.
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