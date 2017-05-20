Суд постановил взыскать с родственников Жанны Фриске миллионы рублей, собранных на лечение

Иск подала благотворительная организации "Русфонд". Средства собирали телезрители Первого канала . После смерти Фриске летом 2015 года "Русфонд" попытался получить отчеты о расходовании собранных денег, но родственники Фриске отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Дмитрий Шепелев, представляющий в суде интересы своего сына Платона, а также родители Жанны Фриске просили прекратить рассмотрение дела, так как считают иск неправомерным и незаконным, однако суд эту просьбу не удовлетворил.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачено только 4,12 млн рублей.

Дмитрий Шепелев намерен обжаловать приговор суда.