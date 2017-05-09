С удлинителем и в пальто: на Алтае селянин обокрал гостеприимного собутыльника

На Алтае сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя села Бобровка Первомайского района. Гражданина подозревают в краже имущества односельчанина: газонокосилки, удлинителя, пальто и музыкального центра.
Как сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю, в конце апреля мужчина выпивал в с односельчанином. Когда хозяин уснул, мужчина вынес из квартиры имущество собутыльника. В ходе розыскных работ вора задержали. Имущество изъяли и возвратили владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Селянину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сейчас мужчина находится под стражей. Его подозревают в совершении других преступлений. "Известно, что к уголовной ответственности он уже привлекался неоднократно", - отметили в ведомстве.
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