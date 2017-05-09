С удлинителем и в пальто: на Алтае селянин обокрал гостеприимного собутыльника

Как сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю, в конце апреля мужчина выпивал в с односельчанином. Когда хозяин уснул, мужчина вынес из квартиры имущество собутыльника. В ходе розыскных работ вора задержали. Имущество изъяли и возвратили владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Селянину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его подозревают в совершении других преступлений. "Известно, что к уголовной ответственности он уже привлекался неоднократно", - отметили в ведомстве.