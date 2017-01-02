С 20 января Трамп начнет отменять указы своего предшественника

В первый день после инаугурации Дональд Трамп собирается отменить многие указы, которые приняла действующая на данный момент администрация Барака Обамы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя штаба будущего главы государства Шона Спайсера.
Инаугурация Дональда Трампа, которого американцы выбрали своим президентом, должна состоятся 20 января. В этот день первое лицо США планирует подписать ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые администрацией Барака Обамы за последние восемь лет. Речь идет о документах, затрудняющих экономический рост и процесс создания новых рабочих мест, заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.
Параллельно с этим сообщением российские и мировые СМИ пишут о том, что Трам сомневается в причастности России к кибератакам на объекты в США. Действующие же президент Обама преподнесла происшествие как факт и 29 декабря 2016 года объявил о расширении списка антироссийских санкций. Из страны в течение 72 часов выслали 35 российских дипломатов, сообщает РБК.
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