С 20 января Трамп начнет отменять указы своего предшественника

Инаугурация Дональда Трампа, которого американцы выбрали своим президентом, должна состоятся 20 января. В этот день первое лицо США планирует подписать ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые администрацией Барака Обамы за последние восемь лет. Речь идет о документах, затрудняющих экономический рост и процесс создания новых рабочих мест, заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.

Параллельно с этим сообщением российские и мировые СМИ пишут о том, что Трам сомневается в причастности России к кибератакам на объекты в США. Действующие же президент Обама преподнесла происшествие как факт и 29 декабря 2016 года объявил о расширении списка антироссийских санкций. Из страны в течение 72 часов выслали 35 российских дипломатов, сообщает РБК.