S7 запустила авиарейсы из Новосибирска на Алтай.

Продажу билетов компания открыла еще в январе, однако первый самолет по этому маршруту вылетел 28 апреля. Сейчас рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям, а с 24 мая — по средам, пятницам и воскресеньям. Время перелета займет около 1 часа. Вылет из Новосибирска в 13.10, прибытие в Горно-Алтайск в 14.20. Обратный рейс: вылет в 15.10 и прилет в Новосибирск в 16.20.

Представитель S7 Airlines:

Республика Алтай — одно из самых востребованных мест отдыха жителей Новосибирска и области. Мы предложили им возможность осуществить путешествие быстро и с комфортом. Перелет занимает всего час с небольшим, что позволяет даже выходные провести на берегу Катуни без необходимости осуществления многочасовой автомобильной поездки. Теперь жителям республики станут доступнее путешествия по России и миру с пересадкой в Новосибирске.

Ожидается, что совсем скоро рейсы Новосибирск – Горно-Алтайск будут выполняться на воздушных судах Embraer 170-LR. Эти самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса. S7 Airlines станет первым в России, кто будет использовать эти воздушные суда.

В 2017 году S7 Airlines также запустит из аэропорта Толмачево рейсы в Нижневартовск, Ноябрьск, Тбилиси, Ростов-на-Дону, Тюмень, Дюссельдорф и другие города.

*информация действительна на момент публикации