Саакашвили собрался на Украину в сопровождении журналистов

Кроме представителей украинских СМИ, в составе группы присутствуют и работники иностранных — BBC, AP, AFP, Frankfurter, грузинского телеканала "Рустави". Всего ожидается около десяти человек. СМИ собираются освещать приезд политика на Украину.

В Перемышль Михаил Саакашвили направляется из Варшавы. Ночью политик на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что уже находится в польском городе Жешуве. Он даже открыл "горячую линию" по вопросам своего возвращения.

Саакашвили, которого 26 июля лишили украинского гражданства, рискует быть экстрадированным в Грузию. Однако политика это не пугает. Встречать экс-губернатора отправились его соратники, активисты и депутаты рады, пишут "Известия". Полиция усилила в районе наряды из-за возможности массовых акций и провокаций. Саакашвили заявил, что возвращается на Украину, чтобы избавить ее от олигархов, и что его лишили гражданства незаконным путем.

В беседе с пранкерами бывший губернатор Одесской области поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо "им мало не покажется".беседе с пранкерами