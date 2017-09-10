Саакашвили собрался на Украину в сопровождении журналистов

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области решил посетить Украину, чтобы провести пресс-конференцию в Перемышле. Он поедет к украинской границе в автобусе с журналистами. После этого Михаил Саакашвили попытается пересечь границу на общих основаниях, сообщает РИА Новости.
Кроме представителей украинских СМИ, в составе группы присутствуют и работники иностранных — BBC, AP, AFP, Frankfurter, грузинского телеканала "Рустави". Всего ожидается около десяти человек. СМИ собираются освещать приезд политика на Украину.
В Перемышль Михаил Саакашвили направляется из Варшавы. Ночью политик на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что уже находится в польском городе Жешуве. Он даже открыл "горячую линию" по вопросам своего возвращения.
Саакашвили, которого 26 июля лишили украинского гражданства, рискует быть экстрадированным в Грузию. Однако политика это не пугает. Встречать экс-губернатора отправились его соратники, активисты и депутаты рады, пишут "Известия". Полиция усилила в районе наряды из-за возможности массовых акций и провокаций. Саакашвили заявил, что возвращается на Украину, чтобы избавить ее от олигархов, и что его лишили гражданства незаконным путем.
В беседе с пранкерами бывший губернатор Одесской области поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо "им мало не покажется".беседе с пранкерами
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