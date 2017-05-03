"Сафари" приоткрывает завесу тайны строительства нового фитнес-клуба

После 11 лет более чем успешной работы в здании на Красноармейском проспекте "Сафари фитнес" переезжает в ТОЦ "Гулливер Парк".

Фитнес-клуб площадью 2200 кв. метров займет целый этаж. Потолки высотой до восьми метров, огромные панорамные окна с прекрасным видом на город, современный дизайн в экостиле — всё это создает особое пространство, наполненное светом, солнцем, воздухом и хорошим настроением.

По словам дизайнера, работающего над проектом, главная задача интерьера — настроить человека на бодрый, продуктивный настрой и стимулировать его на более активные тренировки.

Анна Рубаненко,

дизайнер:

Центр города — это динамика, движение. Именно это и хотелось отразить в интерьере нового, креативного фитнес-клуба. Интерьер будет отличаться интересным смешением стилей эко и техно. Напольное покрытие будет выполнено из самых современных материалов — такого нет больше ни в одном зале города. Сочетание с натуральным материалом, имитацией под дерево, создает интересную и смелую комбинацию.

Тренажерный зал площадью 1000 кв. метров будет оснащен американским силовым оборудованием. Его планировка включает несколько зон, которые будут выполнены в соответствии с последними мировыми тенденциями в области фитнеса: кардиозона, зона с рамой для всех видов функционального тренинга (TRX-тренажеры, подвесы, гамаки). Появится полностью укомплектованная зона кроссфита, зона бокса с рингом и подвесными грушами, а также зона растяжки и релакса.

Групповые программы порадуют клиентов своим разнообразием. Каждую неделю на выбор детей и взрослых будет представлено расписание с 150 различными уроками в неделю.

Детский клуб будет оснащен большой игровой комнатой и лабиринтом. Массажный центр с высококвалифицированными специалистами позволит расслабиться после тренировок. Кроме того, для комфортного пребывания в новом фитнес-клубе будет работать стильное кафе с панорамным видом на город.

Новый фитнес-клуб отличается и техническими решениями, которым здесь уделено особое внимание.

Наталья Зубкова,

директор "Сафари Фитнес":

Используя наш многолетний опыт, мы сделаем новый проект намного более совершенным. Мы продумываем его до мелочей. В первую очередь это очень мощная вентиляция, которая будет распределена по разным зонам клуба в зависимости от потребностей в количестве воздуха и температуре. Потому что в групповых залах должна быть одна температура, в кардиозоне — другая. Это всё сейчас учтено.

Окунитесь в особую атмосферу сети фитнес-клубов "Сафари"! Мы действительно следим за тем, чтобы ваш отдых в наших клубах был полноценным, да, именно отдых, потому что мы знаем, как превратить даже самую интенсивную тренировку в наслаждение! Инвестируйте в свое здоровое будущее!

Именно в мае действует предложение "Лучшие цены на клубные карты".

Мы ждем вас в сети фитнес-клубов "Сафари"!

Подробнее — тел. 222-874, 380-363, 63-12-63.

Организатор акции: сеть фитнес-клубов "Сафари". Акция действительна до 31.05.2017 г. Подробности акции можно узнать в социальных сетях: "Инстаграм", "Вконтакте", "Одноклассники" и "Фейсбук"