Сахалинские чиновники подарили слепому активисту ОНФ телевизор

Так они решили наградить слепого члена движения, который защищает права инвалидов.

Благодаря Папиляну на острове появились пешеходные переходы для слепых и почти прекратились махинации с госзакупками для инвалидов. Активист просил у чиновников подарить ему хорошую трость, но вместо этого слепому мужчине вручили телевизор, сообщает Mash.

При этом белую трость для передвижения вне дома ему не могут предоставить более полугода, сообщает "Советский Сахалин". "Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации — трость и термометр, озвучивающий температуру. Это нужные, необходимые для моей жизни вещи, зато привезли телевизор. Но даже если я захочу его вернуть, то не смогу попасть к региональному руководству Фонда — у меня нет трости и мне будет затруднительно перемещаться по Южно-Сахалинску, — рассказывает Степан Папилян, — впрочем трагедия не в том, что я ослеп, трагедия в том, что чиновники абсолютно не задумываются на тем, что они делают", пишет znak.com.

В Фонде соцстрахования Сахалина заявили, что "не видят в этом ничего плохого", пишет ura.tu.

В 2010 году губернатор Свердловской области Александр Мишарин подарил слабовидящему члену паралимпийской сборной РФ Александру Федоруку телевизор. Тема получила широкое обсуждение в сети. Однако, как выяснилось, ни сам Федорук, ни его близкие возмущения не разделили, объяснив, что слабовидящие люди часто слушают новости и фильмы, кроме того, подарком может пользоваться вся семья паралимпийца.