Самые крупные сделки в АПК-2017: за сколько покупали сельхозактивы в Алтайском крае

Каменский и Крутихинский районы

Хозяйство "Урожай" в Каменском районе (поселок Толстовский) принадлежало Наталье и Олегу Обмоловым, последний какое-то время назад был владельцем 75,7% акций "Каменского элеватора".

"Урожай" признан банкротом еще в декабре 2014 года. Затем на короткий срок суд ввел внешнее управление, но попытка оздоровления, очевидно, не удалась. В дальнейшем здесь вновь открыли конкурсное производство.

На торги были выставлены порядка 70 земельных участков в Каменском и Крутихинском районах общей площадью около 18,5 тыс гектаров. А кроме этого большой объем сельскохозяйственной и другой техники: комбайны КЗС, NEW HOLLAND и Case, тракторы John Deer (восемь штук), Беларус, МТЗ, прицепные орудия, легковые и грузовые автомобили - в лот входит не одна сотня предметов.

Приобрело все это имущество ООО "КХ Зайцев" (зарегистрировано в Барнауле), директором и учредителем которого является Анатолий Зайцев. Он же является директором и теперешним собственником 100% акций "Каменского элеватора". При начальной цене лота 137 млн рублей имущество "Урожая" продано за 144,8 млн. "КХ Зайцев", как и "Каменский элеватор", кредиторы "Урожая".

Топчихинский район

За последние полгода в АПК Алтайского края совершено еще несколько крупных сделок.

Так, 31 мая на торгах компания "Система" (ее юридический адрес — село Фунтики Топчихинского района) купила за 20,7 млн рублей имущество некогда весьма знаменитого, но признанного банкротом СПК "Искра" из того же села Фунтики. СПК, если помните, первое в крае получило банковский кредит под залог земель сельхозназначения.

В лот входили здания, сооружения, земельные участки, объекты незавершенного строительства, сельхозтехнику и оборудование, автомобили, стадо КРС в 660 голов, 42 лошади и 21 молодняк лошадей. В январе эта же компания приобрела две единицы техники СПК "Искра", а в 2016 году участвовала в нескольких торгах по продаже техники СПК и всегда выходила победителем.

Один из арбитражных управляющих предположил, что "Система" связана с "Барнаульским молочным комбинатом", так как ее директором является Антон Жданов, которого СМИ представляли как руководителя представительства АО "Барнаульский молочный комбинат" в Московском регионе. Однако Александр Орлов, бывший руководитель СПК "Искра", сказал, что это лишь слухи, а слухи он не комментирует.

Ребрихинский район

Еще одна сделка была совершена весной (точная дата не называется): компания "Алтайзернокомплекс" (входит в агрохолдинг "Юг Сибири") приобрела на аукционе мелькомбинат в Ребрихе, принадлежавший "Паве". Сумма сделки 70 млн рублей. Ранее компания была ответственным хранителем имущества обанкротившейся "Павы". Комбинат запущен и в него уже были инвестированы определенные средства.

23 марта на торгах свинокомплекс компании "Альтаир-агро" за 596,9 млн рублей приобрела на торгах компания "Барнаульский пищевик". И пока работа идет успешно: инвестор завозит животных и намерен вывести предприятие на проектную мощность к 2019 году.

Благовещенский район

А в конце марта холдинг "КДВ-групп" (выпускает, в частности, кондитерские изделия под брэндом "Яшкино") купил в Благовещенском районе сельхозкооператив "Леньковский". "КДВ групп" выкупила требования банков к "Леньковскому" на 68 млн рублей. После чего, будучи новым залогодержателем, "обратила права своих требований на заложенное имущество". На базе сельхозкооператива уже создано новое предприятие

В настоящий момент "КДВ групп" контролирует в Алтайском крае в общей сложности более 50 тыс. гектаров.

Алейский и Топчихинский районы

Вероятно, одной из самых крупных сделок этого года была продажа весной 2017 года агрохолдингом "Алейскзернопродукт" большей части своего сельскохозяйственного бизнеса.

В итоге четыре ранее принадлежавшие ему сельхозпредприятия ("Дубровское", "Осколковское" и "Яровское" из Алейского района и "Раздольное" из Топчихинского) вошли в состав группы компаний, контролируемых известным в сельском хозяйстве человеком — основателем и директором "Алтайской продовольственной компании" и председателем Союза крестьянских (фермерских) формирований Александром Балаковым.

Балаков подтвердил altapress.ru факт перехода прав собственности, но сумму сделки называть не стал. Под данным из открытых источников, до покупки аграрного бизнеса группа компаний обрабатывала 67 тыс гектаров. Обрабатываемая площадь четырех предприятий "Алейскзернопродукта" составляла около 30 тыс га.

Александр Балаков рассказал, что посевная в этом году была проведена "на одном дыхании", было сделано все, что запланировано, и сейчас все работы тоже идут без срывов.

Что касается структуры управления таким крупным агрохолдингом, то сам Александр Балаков отвечает за стратегические решения, а оперативной работой руководят руководитель сельхозпредприятий.

При этом уже сейчас несколько меняется структура: в частности, хозяйства "Дубровское" и "Осколковское", имеющие общую границу, объединяются.

Ранее, до приобретения сельхозбизнеса "Алейскзернопродукта", в группу компаний, кроме КФХ Балаков, входили хозяйство "Мельниково", "Россия" (Новичихинский район), "Гавриловское" (Поспелихинский район), "Имени Мичурина" (Волчихинский район), а также "Алтайская продовольственная компания" и фирма "Рич-Ойл". По некоторым сведениям, сейчас под контролем группы компаний находится около 100 тыс. га.