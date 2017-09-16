Самые-самые: барнаульские девушки на Дне города-2017 и юбилее края

Двойной праздник (День города и юбилей Алтайского края) близится к концу, а Instagram закономерно наполняется времени заполонился фотографиями девушек, которые с удовольствием запечатлевают себя на фоне многочисленных достопримечательностей этого дня. Предлагаем взглянуть на то, как проводят сегодняшний праздник барнаульские красавицы.