Двойной праздник (День города и юбилей Алтайского края) близится к концу, а Instagram закономерно наполняется времени заполонился фотографиями девушек, которые с удовольствием запечатлевают себя на фоне многочисленных достопримечательностей этого дня. Предлагаем взглянуть на то, как проводят сегодняшний праздник барнаульские красавицы.
Самые-самые: барнаульские девушки на Дне города-2017 и юбилее края
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Сегодня, 20:00.
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