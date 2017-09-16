Самые-самые: барнаульские девушки на Дне города-2017 и юбилее края

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Сегодня, 20:00.
Жизнь

Двойной праздник (День города и юбилей Алтайского края) близится к концу, а Instagram  закономерно наполняется времени заполонился фотографиями девушек, которые с удовольствием запечатлевают себя на фоне многочисленных достопримечательностей этого дня. Предлагаем взглянуть на то, как проводят сегодняшний праздник барнаульские красавицы.

Красавицы на Дне города и юбилее края.
Красавицы на Дне города и юбилее края. Фото: altapress.ru.

Публикация от @__andreevna0__

Публикация от @katerina_0125

Все самые необычные и обычные события этого  дня - в нашей трансляции. 

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