Самые сильные барнаульцы участвовали в соревнованиях по русском жиму в День города

Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов. Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.

Женщины первыми демонстрировали свою силу на помосте, поднимая штангу весом в 50 кг. Мужчинам достался снаряд весом в 100 кг.

Среди женщин лучший результат показала Наталья Коновалова, а из числа мужчин победа досталась Александру Резчикову.

За призовые места участники получили денежные сертификаты на суммы от 15 до 25 тыс. рублей, а также медали и кубки соревнования, выполненные в форме тяжелоатлетических помостов. Остальные участники тоже не ушли с пустыми руками и получили подарки от спонсоров чемпионата.

Дмитрий Соколов.