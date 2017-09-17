Самые сильные барнаульцы участвовали в соревнованиях по русском жиму в День города

Открытый кубок по жиму стал завершающим событием большой спортивной программы Дня города на площади Советов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Кубок Барнаула по русскому жиму. Фото: Дмитрий Соколов.
Женщины первыми демонстрировали свою силу на помосте, поднимая штангу весом в 50 кг. Мужчинам достался снаряд весом в 100 кг.
Среди женщин лучший результат показала Наталья Коновалова, а из числа мужчин победа досталась Александру Резчикову.
За призовые места участники получили денежные сертификаты на суммы от 15 до 25 тыс. рублей, а также медали и кубки соревнования, выполненные в форме тяжелоатлетических помостов. Остальные участники тоже не ушли с пустыми руками и получили подарки от спонсоров чемпионата.
Дмитрий Соколов.
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