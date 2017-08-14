12 самых продаваемых смартфонов в Алтайском крае по итогам шести месяцев 2017 года

Директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин сообщил, что по итогам продаж в первом полугодии 2017 года спрос на LTE смартфоны вырос на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Две трети смартфонов, купленных в Барнауле за первых шесть месяцев года — с поддержкой 4G. Средняя цена 4G-смартфона в сети салонов МТС составила 11962 рубля.

В салонах "МегаФона" средняя цена проданного смартфона увеличилась на тысячу рублей по сравнению с тем же периодом 2016 года и составила 7120 рублей. В компании отмечают, что в 2017 году в топ-5 моделей впервые вошли гаджеты стоимостью 7 тыс. и 19 тыс. рублей.

Валерий Казаченко,

директор филиала "МегаФон" в Алтайском крае:

Бюджетные модели смартфонов по-прежнему пользуются высоким спросом у барнаульцев. Однако, те абоненты, которые два-три года назад покупали недорогой смартфон в качестве своего первого устройства, теперь выбирают ему на замену более дорогое и производительное решение. Кроме того, на рост средней стоимости смартфона оказало влияние возвращение в нашу розничную сеть смартфонов Samsung.

Сергей Тихонов, руководитель пресс-службы "Связного", рассказал, что в I полугодии 2017 года покупатели в Алтайском крае приобрели больше смартфонов, чем в январе-июне 2016 года. Выросли затраты жителей региона на "умные" телефоны.

Сергей Тихонов,

руководитель пресс-службы "Связного":

Среди ключевых причин роста можно выделить увеличение спроса на смартфоны отдельных брендов и возросшую популярность кредитных продуктов. Свое влияние оказало и начавшееся еще в прошлом году снижение курсов валют и их стабилизация. Жители региона стали покупать больше iPhone и Samsung, чем годом ранее – эти бренды в числе лидеров по динамике роста популярности в Алтайском крае.

В пресс-службе "ВымпелКома" (бренд "Билайн") сообщили, что чаще всего жители края покупали смартфоны стоимостью до 5 тыс. рублей. Их доля в объеме продаж за полгода составила 56%. Следующими идут смартфоны стоимостью от 5-10 тыс. рублей. На них приходится 25% продаж. Устройства стоимостью от 10-20 тыс. покупали в 12% случаев.

В ценовом диапазоне до 5 тыс. рублей в офисах "Билайн" в первом полугодии продавались устройства более 20 брендов. Больше всего смартфонов было продано под маркой Samsung, 4Good и "Билайн". На эти три бренда приходится половина всех проданных смартфонов этой стоимости.

Одной из причин популярности этих моделей стало комплексное предложение – смартфон с комплектом услуг связи.

Компании прислали в редакцию altapress.ru списки самых продаваемых моделей смартфонов в их сетях за I полугодие 2017 года. В итоговый перечень вошли три наиболее популярные модели из каждого списка, а также те, которые были в нескольких из них.

На первые три места мы поставили смартфоны, которые были упомянуты несколькими ретейлерами. Далее модели размещаются в зависимости от их стоимости — от самой дешевой к самой дорогой.

1-2. Samsung Galaxy J1 2016 LTE

Цена: 6990 рублей.

Сети: "МегаФон", "Связной", "Билайн"

Особенности: Операционная система Android 5.1, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Диагональ экрана - 4,5 дюйма, разрешение - 800х480. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты, до 128 Гб), оперативная — 1Гб. Поддержка LTE (4G). Камера 5 Мп, фронтальная - 2 Мп. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Корпус пластиковый.

1-2. Apple iPhone 5s

Цена: 17990 рублей.

Сети: "МегаФон", МТС, "Связной"

Особенности: Операционная система iOS7, двухъядерный процессор. Диагональ экрана 4 дюйма, разрешение 1136x640, встроенная память 16 Гб (слота нет), оперативная память — 1 Гб, поддержка LTE. Камера - 8 Мп, фронтальная - 1,2 Мп. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Корпус из алюминия и стекла.

3. Fly FS454 Nimbus 8

Цена: 2740 рублей.

Сети: "МегаФон", "Связной"

Особенности. Операционная система Android 6.0, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 4.5 дюйма, разрешение экрана - 854x480. Встроенная память 4 Гб (есть слот для карты), оперативная - 512 Мб. Поддерживает только GSM и 3G. Навигация - GPS. Камера - 5 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

4. Micromax BOLT Q301

Цена: 2120 рублей.

Сети: "Связной"

Особенности. Операционная система Android 5.1, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 3.97 дюйма, разрешение экрана - 800x480. Встроенная память - 4 Гб (есть слот для карты), оперативная - 512 Мб. Поддерживает только GSM и 3G. Камера - 2 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

5. Micromax BOLT D303

Цена: 2290 рублей.

Сети: "МегаФон".

Особенности. Операционная система Android 4,4, двухъядерный процессор. Диагональ экрана - 4 дюйма, разрешение 400х800. Встроенная память 4 Гб, оперативная - 512В Мб (слот для карты). Поддерживает только GSM и 3G. Навигация - GPS. Камера - 3,2 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

6. Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim

Цена: 2990 рублей.

Сети: МТС.

Особенности. Операционная система Android 5.1, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 4.5 дюйма, разрешение 480х854. Встроенная память 8 Гб, оперативная - 1 Гб (слот для карты). Поддерживает LTE. Навигация - GPS. Камера - 5 Мп, фронтальная есть. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

7. ZTE Blade A5 Pro

Цена: 2990 рублей.

Сети: "МегаФон".

Особенности. Операционная система Android 5.0, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 4 дюйма, разрешение 400х800. Встроенная память 8 Гб, оперативная - 1 Гб (слот для карты). Поддерживает только GSM и 3G. Навигация - GPS. Камера - 5 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

8. 4Good Light A103

Цена: 3990 рублей.

Сети: "Билайн".

Особенности. Операционная система Android 6.0, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 4.5 дюйма, разрешение экрана - 540x960. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты), оперативная - 1 Гб. Поддерживает LTE. Навигация - GPS. Камера - 2В Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

9. Oysters Atlantic 4G

Цена: 3990 рублей.

Сети: "Билайн".

Особенности.В Операционная система Android 6.0, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 4.5 дюйма, разрешение экрана - 540x960. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты), оперативная - 1 Гб. Поддерживает LTE. Камера - 2 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

10. Huawei Y3II LTE Dual sim

Цена: 5490 рублей.

Сети: МТС.

Особенности. Операционная система Android 5,1, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 4.5 дюйма, разрешение экрана - 480x854. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты), оперативная - 1 Гб. Поддерживает LTE. Навигация - GPS. Камера - 5 Мп, фронтальная - 2 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

11. LG K7

Цена: 6990 рублей.

Сети: "Связной".

Особенности. Операционная система Android 5,1, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 5 дюймов, разрешение экрана - 480x854. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты), оперативная - 1 Гб. Поддерживает 3G. Навигация - GPS. Камера - 8 Мп, фронтальная - 5 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Пластиковый корпус.

12. Samsung G570 Galaxy J5 Prime LTE Dual sim

Цена:12990 рублей.

Сети: МТС

Особенности. Операционная система Android 6.0, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана - 5 дюймов, разрешение экрана - 1280x720. Встроенная память 16 Гб (есть слот для карты), оперативная - 2 Гб. Поддерживает LTE. Навигация - GPS, "Глонасс", A-GPS. Камера - 13 Мп, фронтальная - 5 Мп. Поддержка 2 SIM-карт. Корпус из металла и пластика.