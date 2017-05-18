Кандидаты в Барнаульскую гордуму смогут потратить до 1 миллиона

Новый порядок определения избирательных фондов кандидатов в депутаты предусмотрен измененным федеральным законодательством. Размер фонда тем больше, чем выше численность избирателей на округе и, соответственно, уровень выборов.

Кандидат может вообще не открывать избирательный счет, если размер его затрат на кампанию составляет менее 5 тыс. рублей. По словам Акимовой, многие сельские кандидаты вообще работают без затрат. Максимальный объем фонда предусмотрен для претендентов на кресло в Госдуме — 40 млн рублей.

На предстоящих в сентябре муниципальных выборах наибольший размер фондов будет у кандидатов Барнаула (свыше 200 тыс. избирателей): у одномандатников — 1 млн рублей, у партобъединений — 10 млн.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Чтобы понять, завышены или нет предельные размеры фондов, давайте проведем просто арифметический расчет. Возьмем выборы в Госдуму. Как я уже сказала, это 40 млн рублей. Много это или мало? Возьмем самый крупный округ в Алтайском крае — Бийский. В нем проживает около 500 тыс. избирателей. То есть это порядка 80 рублей на избирателя. Самый маленький округ в крае — Славгородский, там расход составляет — 90 рублей 54 копейки.

По мнению Ирины Акимовой, экономические реалии ведения кампании предусматривают заметные затраты: за печатную продукцию, на оплату работы агитаторов, сборщиков подписей и т.д.

Справка

В этом году в Алтайском крае пройдет более 780 кампаний городского, районного и сельского уровней. Основные выборы (то есть избираться будет полный состав парламента) состоятся в 6 городах (в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске) и 46 районах. Всего будет разыграно 5975 депутатских мандатов (по данным на 17 мая), из них сельских — 4989. Также будут избраны 189 глав поселений.