Самый большой блошиный рынок Барнаула переносят в другое место

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Сегодня, 11:13.
Потребитель

Большая барахолка, которая более 25 лет располагалась в Барнауле на улице Балтийской, теперь находится в другом месте. По сведениям подписчиков паблика Барнаул22, она переезжает на парковку эко-ярмарки ВДНХ (ул. Взлетная,2к). 

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка. Фото: СС0.

Перенос блошиного рынка, скорее всего, связан с тем, что продавцы сидели в опасной близости к проезжей части, а еще мешали пешеходам, которые живут в ближайших новостройках.

Местный "блошиный рынок" или барахолка на Балтийской оставалась единственным местом в Барнауле, где можно было у купить все, начиная от значков и старых монет, заканчивая раритетной мебелью и ненужными запчастями.

Продавцы о грядущем переезде уже знают. Насколько удобно будет торговать на улице Взлетной пока непонятно.

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