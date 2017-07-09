Самый большой блошиный рынок Барнаула переносят в другое место

Перенос блошиного рынка, скорее всего, связан с тем, что продавцы сидели в опасной близости к проезжей части, а еще мешали пешеходам, которые живут в ближайших новостройках.

Местный "блошиный рынок" или барахолка на Балтийской оставалась единственным местом в Барнауле, где можно было у купить все, начиная от значков и старых монет, заканчивая раритетной мебелью и ненужными запчастями.

Продавцы о грядущем переезде уже знают. Насколько удобно будет торговать на улице Взлетной пока непонятно.