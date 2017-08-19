Самый большой в истории астероид несется в сторону Земли

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Сегодня, 10:14.
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Астероида Florence приближается к Земле. Мимо нашей планеты этот космический объект размером в 4,4 км пролетит 1 сентября, сообщили в NASA.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе. Фото: www.nat-geo.ru.

По данным агентства, Florence будет крупнейшим в истории из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов. Он пройдет мимо нашей планеты в 7 млн км.

Пол Ходас,
сотрудник лаборатории реактивного движения NASA:

Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence, но все они были меньше.

По данным астрономов, Florence не представляет угрозы для Земли.

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