Самое выгодное время стать клиентом Банка Акцепт.

В рамках акции расчетные счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк открывает бесплатно, включая оформление пакета документов при открытии счета. Также бесплатно обслуживает рублевый счет первые 3 месяца после открытия, во второй и третий месяц – при соблюдении неснижаемого остатка на счете в размере 100 000 рублей в месяц.

Необходимым условием участия в акции является подключение клиентом системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк".

Ждем новых клиентов - открывайте расчетный счет в Банке Акцепт и воспользуйтесь всеми преимуществами расчетно-кассового обслуживания банка!

Организатор акции - АО "Банк Акцепт". Срок действия акции - с 14.08.17 по 31.12.17. Все подробности акции уточняйте на сайте www.akcept.ru, либо в офисах банка. Тел. 8-800-100-27-37

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