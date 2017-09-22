Самолет А380 с 450 людьми на борту чуть не разбился в "Домодедово"

Происшествие случилось 10 сентября, но СМИ стали писать об этом только сейчас.

"Инцидент произошел в момент снижения для посадки на полосу 14R. На борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа", — говорится в сообщении.



Агентство Reuters информирует со ссылкой на GCAA, что происшествие расследуется как "серьезный инцидент". По международной классификации это значит, что авиационного происшествия едва удалось избежать.



Вечером 10 сентября лайнер А380-800, следовавший рейсом EK131 из Дубая, по неизвестным пока причинам снизился до высоты 120 м на расстоянии около 15 км от ВПП аэропорта Домодедово (нормальная высота в этой точке глиссады составляет более 600 м).

Экипаж прервал попытку посадки и сумел посадить самолет только с третьей попытки через 35 минут после первого захода. Лайнер не получил повреждений, пострадавших также не было, пишет aex.ru.