Самолет А380 с 450 людьми на борту чуть не разбился в "Домодедово"

Администрация гражданской авиации ОАЭ (GCAA) заявила о начале расследования случая с А380 авиакомпании Emirates, произошедшего при посадке в аэропорту Домодедово, сообщило интернет-издание Flight Global, передает ТАСС.
Происшествие случилось 10 сентября, но СМИ стали писать об этом только сейчас.
"Инцидент произошел в момент снижения для посадки на полосу 14R. На борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа", — говорится в сообщении.
Агентство Reuters информирует со ссылкой на GCAA, что происшествие расследуется как "серьезный инцидент". По международной классификации это значит, что авиационного происшествия едва удалось избежать.
Вечером 10 сентября лайнер А380-800, следовавший рейсом EK131 из Дубая, по неизвестным пока причинам снизился до высоты 120 м на расстоянии около 15 км от ВПП аэропорта Домодедово (нормальная высота в этой точке глиссады составляет более 600 м).
Экипаж прервал попытку посадки и сумел посадить самолет только с третьей попытки через 35 минут после первого захода. Лайнер не получил повреждений, пострадавших также не было, пишет aex.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.