Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился с 286 пассажирами

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", — пояснила Кравченко.

Командир воздушного судна, следовавшего рейсом SU-1711 из Хабаровска в Москву, вскоре после взлета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Перед посадкой лайнер кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. По информации агентства, у самолета возникли неполадки с шасси, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе "Аэрофлота" на Дальнем Востоке сообщили, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже, пишет Lenta.ru.

Куски покрышки шасси обнаружили на взлетно-посадочной полосе после того, как лайнер уже вылетел в Москву, пишет FlashSiberia, ссылаясь на представителя воздушной гавани.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой воздушного судна. "Проверяться будет исполнение законодательства о безопасности полетов", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства



1 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Незадолго до посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего более 20 пассажиров, в том числе иностранцы, получили множественные переломы.