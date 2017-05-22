Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился с 286 пассажирами

Самолет Airbus A330-300 с 286 пассажирами на борту приземлился в Хабаровске, причины возврата рейса в аэропорт вылета выясняются, сообщает ТАСС.
"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", — пояснила Кравченко.
Командир воздушного судна, следовавшего рейсом SU-1711 из Хабаровска в Москву, вскоре после взлета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Перед посадкой лайнер кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. По информации агентства, у самолета возникли неполадки с шасси, сообщает "Интерфакс".
В пресс-службе "Аэрофлота" на Дальнем Востоке сообщили, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже, пишет Lenta.ru.
Куски покрышки шасси обнаружили на взлетно-посадочной полосе после того, как лайнер уже вылетел в Москву, пишет FlashSiberia, ссылаясь на представителя воздушной гавани.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой воздушного судна. "Проверяться будет исполнение законодательства о безопасности полетов", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства
1 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Незадолго до посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего более 20 пассажиров, в том числе иностранцы, получили множественные переломы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.