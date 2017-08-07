Самолет "Аэрофлота" назовут в честь Роберта Рождественского

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Сегодня, 17:40.
Жизнь

Новый авиалайнер компании "Аэрофлот" назовут в честь уроженца Алтайского края известного поэта Роберта Рождественского. С такой инициативой выступил губернатор края Александр Карлин, а руководство компании его поддержало, сообщает пресс-служба правительства региона.

Роберт Рождественский.
Роберт Рождественский. Фото: ГМИЛИКА.

Имя Рождественского будет носить новый авиалайнер А321, который поступит в парк "Аэрофлота" в сентябре 2017 года. Надпись разместят на фюзеляже воздушного судна. Кроме того, во время каждого авиарейса пассажиров будут информировать о том, что они находятся на борту самолета "Роберт Рождественский". 

Несколько лайнеров "Авиафлота" уже носят имена прославленных уроженцев Алтайского края — Василия Шукшина и Германа Титова.

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