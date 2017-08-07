Самолет "Аэрофлота" назовут в честь Роберта Рождественского

Имя Рождественского будет носить новый авиалайнер А321, который поступит в парк "Аэрофлота" в сентябре 2017 года. Надпись разместят на фюзеляже воздушного судна. Кроме того, во время каждого авиарейса пассажиров будут информировать о том, что они находятся на борту самолета "Роберт Рождественский".

Несколько лайнеров "Авиафлота" уже носят имена прославленных уроженцев Алтайского края — Василия Шукшина и Германа Титова.