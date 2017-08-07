Самолет "Аэрофлота" назовут в честь Роберта Рождественского

Новый авиалайнер компании "Аэрофлот" назовут в честь уроженца Алтайского края известного поэта Роберта Рождественского. С такой инициативой выступил губернатор края Александр Карлин, а руководство компании его поддержало, сообщает пресс-служба правительства региона.
Имя Рождественского будет носить новый авиалайнер А321, который поступит в парк "Аэрофлота" в сентябре 2017 года. Надпись разместят на фюзеляже воздушного судна. Кроме того, во время каждого авиарейса пассажиров будут информировать о том, что они находятся на борту самолета "Роберт Рождественский".
Несколько лайнеров "Авиафлота" уже носят имена прославленных уроженцев Алтайского края — Василия Шукшина и Германа Титова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.