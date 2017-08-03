Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за заболевшей девочки

Причиной экстренной посадки стало недомогание у четырехлетней девочки.

Boeing-777 приземлился в аэропорту "Кольцово" в 01.35 местного времени (23.35 мск).

У ребенка поднялась температура и ее госпитализировали в местную больницу вместе с матерью, пишет "Росбалт".