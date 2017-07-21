Самолет Luftgansa экстренно посадили из-за кофемашины

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Сегодня, 21:03.
Происшествия

Авиалайнер А-330 немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, совершил экстренную посадку на Кипре из-за сломавшейся кофемашины.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Как сообщает Nation News, на борту лайнера находилось 186 пассажиров.

Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту после того, как в салоне и кабине пилотов распространился запах гари. При этом бортовые приборы показывали, что все системы лайнера работают в штатном режиме. Тем не менее, командир воздушного судна решил не рисковать, пишет ura.ru.

Ужа на земле было установлено, что виновницей задымления стала кофемашина, пишет "Экономика сегодня".

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