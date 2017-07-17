Самолет с туристами рухнул в Байкал и затонул. Есть пострадавшие

Легкомоторный самолет с туристами совершил жесткую посадку на поверхность озера Байкал, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
Инцидент произошел 16 июля около 21:30 по местному времени в районе острова Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области.
Легкомоторный самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку. На борту самолета, по данным следователей, находился пилот и три туриста. Все они получили телесные повреждения. Двое пострадавших с травмами доставлены в местную поселковую больницу. Воздушное судно частично затонуло в воде озера Байкал неподалеку от берега. Следственные органы начали проверку.
В экстренных службах региона сообщают, что двое пострадавших были госпитализированы, еще двое от медиков скрылись, пишет "Интерфакс". "По предварительным данным, сбежавшие от медперсонала были пьяны", - сказал собеседник агентства и добавил, что полет над Байкалом не был санкционирован.
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