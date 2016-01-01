Самолет с вице-премьером РФ не смог приземлиться в Кишиневе

Самолет с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным не смог сесть в Кишиневе из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на Кишиневский международный аэропорт. Борт перенаправили в Будапешт.
Вице-премьер лете на инаугурации президента Молдавии Игоря Додона. Как сообщил на своей странице в Facebook сам зампред правительства, как только погода улучшится, он вылетит на встречу с президентом Молдавии.
Как отметил вице-премьер, "кружили минут 40 и развернулись на Будапешт".
Церемония инаугурации нового президента Молдавии Игоря Додона должна была пройти в пятницу, 23 декабря, на совместном заседании парламента и Конституционного суда.
Ранее altapress.ru сообщал, что Дмитрий Рогозин собрался вытеснить с рынка дальнемагистральных авиаперевозок Boeing и Airbus российской техникой. Рогозин добавил, что Россия обязана заместить своим производством украинские двигатели для гражданских самолетов.
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