Самолеты-гиганты перебросили в Сирию спецтехнику для форсирования Евфрата

Спецтехника необходима для форсирования Ефрата основными силами армии Сирийской Арабской Республики и поддерживающих ее группировок.

Понтонный парк ПП-2005 ранее не применялся в боевых условиях, хотя и считается на сегодняшний день лучшим в мире, пишет "Российская газета".

ПММ-2М при собственном весе 36 тонн может переправлять боевую технику, весящую 42,5 тонн, а паром из трех соединенных между собой машин может перевозить до 127,5 тонн. Длина понтонного моста парка ПП-2005 позволяет навести переправу на ширину до 268 метров и принимать технику весом до 120 тонн.

В настоящее время на восточном берегу Ефрата, действуют лишь небольшие силы Сирийской арабской армии (САА). Боевики "Сирийских демократических сил" (СДС) продвигаются в район Дэйр-эз-Зора, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению САА. По некоторым данным, СДС поддерживает американский спецназ, пишет ura.ru.