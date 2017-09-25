Самолеты-гиганты перебросили в Сирию спецтехнику для форсирования Евфрата

Из России на авиабазу "Хмеймим" самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" переброшена мощная инженерная техника — паромы ПММ-2М и понтонные парки ПП-2005.
Спецтехника необходима для форсирования Ефрата основными силами армии Сирийской Арабской Республики и поддерживающих ее группировок.
Понтонный парк ПП-2005 ранее не применялся в боевых условиях, хотя и считается на сегодняшний день лучшим в мире, пишет "Российская газета".
ПММ-2М при собственном весе 36 тонн может переправлять боевую технику, весящую 42,5 тонн, а паром из трех соединенных между собой машин может перевозить до 127,5 тонн. Длина понтонного моста парка ПП-2005 позволяет навести переправу на ширину до 268 метров и принимать технику весом до 120 тонн.
В настоящее время на восточном берегу Ефрата, действуют лишь небольшие силы Сирийской арабской армии (САА). Боевики "Сирийских демократических сил" (СДС) продвигаются в район Дэйр-эз-Зора, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению САА. По некоторым данным, СДС поддерживает американский спецназ, пишет ura.ru.
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