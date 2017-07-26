Самолеты-разведчики сфотографируют солнечное затмение

Ученые NASA планируют получить уникальные снимки солнечного затмения.
Для этого Американское космическое агентство отправит в небо два самолета-разведчика, которые снимут весь ход полного солнечного затмения с помощью новейших технологий.
Самолеты поднимутся на высоту 15 200 метров, сообщает "Федеральное агентство новостей". У них на носу будут установлены специальные камеры, способные снимать по 30 кадров в секунду.
Для съемки будут задействованы самолеты-разведчики WB-57?°F, ранее состоявшие на вооружении ВВС США. Они будут преследовать тень Луны. Таким образом, ученые надеются получить тысячи уникальных снимков, сообщает информагентство Nation News.
Полное солнечное затмение на территории США можно будет увидеть 21 августа, пишет ura.ru.
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