Самому богатому якутскому депутату предъявили счет в кафе на 13 миллионов

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Сегодня, 08:58.
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Виктору Федорову, депутату государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии, после обеда в кофейне Traveler’s coffee предъявили счет на 13 миллионов рублей. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

Депутату принесли счет на 13 млн.
Депутату принесли счет на 13 млн. Фото: facebook.com.

"Сегодня пообедал в "Traveler’s coffee”. Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 млн руб за обед...", — написал депутат.

Руководство заведения в Якутске объяснило такую сумму ошибкой официанта, который работал первый день, а также тем, что у платежного терминала "запали кнопки". Руководство заведения извинилось перед депутатом, о чем рассказал сам Федоров.

Виктор Федоров много лет подряд считается самым богатым депутатом региона. По итогам 2016 года доход парламентария составил более 114 миллионов рублей, отмечает Лента.ру.

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