Самому богатому якутскому депутату предъявили счет в кафе на 13 миллионов

Виктору Федорову, депутату государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии, после обеда в кофейне Traveler’s coffee предъявили счет на 13 миллионов рублей. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.
"Сегодня пообедал в "Traveler’s coffee”. Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 млн руб за обед...", — написал депутат.
Руководство заведения в Якутске объяснило такую сумму ошибкой официанта, который работал первый день, а также тем, что у платежного терминала "запали кнопки". Руководство заведения извинилось перед депутатом, о чем рассказал сам Федоров.
Виктор Федоров много лет подряд считается самым богатым депутатом региона. По итогам 2016 года доход парламентария составил более 114 миллионов рублей, отмечает Лента.ру.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.