Самому богатому якутскому депутату предъявили счет в кафе на 13 миллионов

"Сегодня пообедал в "Traveler’s coffee”. Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 млн руб за обед...", — написал депутат.

Руководство заведения в Якутске объяснило такую сумму ошибкой официанта, который работал первый день, а также тем, что у платежного терминала "запали кнопки". Руководство заведения извинилось перед депутатом, о чем рассказал сам Федоров.

Виктор Федоров много лет подряд считается самым богатым депутатом региона. По итогам 2016 года доход парламентария составил более 114 миллионов рублей, отмечает Лента.ру.