Самой длинноногой женщиной мира стала бывшая баскетболистка российской сборной

Бывшая баскетболистка сборной России Екатерина Лисина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинноногая в мире женщина, сообщила она в Instagram.
"Сегодня – день, который я ждала с января, когда подала заявку на титул. Я надеюсь изменить мир моды, вывести его на более высокий уровень! Это большая честь для меня — быть в Книге рекордов Гиннесса. Большое вам спасибо за вашу поддержку", — написала Лисина.
Today is a day I was waiting since January,the time when I first apply for those titles. I am really hoping to change the modelling world to a HIGHER level! Its a big honour for me to be a GUINNESS WORLD RECORDS TITLES holder! Thank you very much everyone for your support and trust in me in any way 💋🔝😘 #guinnessworldrecord #guinnessworldrecords #worldtallestmodel #worldlongestlegs #longestlegs #ekaterinalisina #legs #longlegs #modelwiththelongestlegs
Длина ног 29-летней Лисиной составляет 132 сантиметра. Бывшая спортсменка также имеет статус самой высокой модели мира, ее рост — 2,05 метра, пишет trud.ru.
Справка
В ходе своей спортивной карьеры Екатерина Лисина выступала за московский клуб ЦСКА, "Спартак" (Московская область), "Спарта & К" (Видное) и "Динамо" (Курск). В составе сборной России Лисина завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2007 года, "серебро" на состоявшемся в том же году чемпионате мира и "бронзу" Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
Факт
Карьеру в спорте Лисина завершила в 2014 году, после чего стала моделью.
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