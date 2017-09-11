Самой длинноногой женщиной мира стала бывшая баскетболистка российской сборной

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Сегодня, 21:23.
Жизнь

Бывшая баскетболистка сборной России Екатерина Лисина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинноногая в мире женщина, сообщила она в Instagram.

Пляжный сезон. Женщина в песке.
Пляжный сезон. Женщина в песке. Фото: СС0.

"Сегодня – день, который я ждала с января, когда подала заявку на титул. Я надеюсь изменить мир моды, вывести его на более высокий уровень! Это большая честь для меня — быть в Книге рекордов Гиннесса. Большое вам спасибо за вашу поддержку", — написала Лисина.

Длина ног 29-летней Лисиной составляет 132 сантиметра. Бывшая спортсменка также имеет статус самой высокой модели мира, ее рост — 2,05 метра, пишет trud.ru.

Справка

В ходе своей спортивной карьеры Екатерина Лисина выступала за московский клуб ЦСКА, "Спартак" (Московская область), "Спарта & К" (Видное) и "Динамо" (Курск). В составе сборной России Лисина завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2007 года, "серебро" на состоявшемся в том же году чемпионате мира и "бронзу" Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Факт

Карьеру в спорте Лисина завершила в 2014 году, после чего стала моделью.

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